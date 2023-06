¿Qué tan aplicable sería el modelo de seguridad de El Salvador aquí en Colombia?

En el segundo programa del especial de Séptimo Día ‘Modelo de El Salvador: ¿Nos serviría?’, vea una radiografía de cómo está Colombia en materia de seguridad, cuáles son sus principales problemas y posibles soluciones y una comparación con El Salvador. Aquí tienen cabida políticos y analistas que hablan a favor y en contra de la política de seguridad de dicho país y se muestran algunos casos puntuales donde se ejemplifica por qué si y por qué no, según algunos ciudadanos, Colombia debería o no aplicar el modelo de Nayib Bukele.

En Colombia, el gobierno actual ha planteado no construir más prisiones y por el contrario propone la humanización de las cárceles con lo que se busca reducir el hacinamiento permitiendo beneficios para algunos condenados que hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena. Adicionalmente, la política de paz total para muchos no es otra cosa que más beneficios para los grupos armados ilegales quienes se aprovechan y siguen cometiendo crímenes. Aunque el gobierno decidió suspender el cese al fuego con las disidencias de las FARC muchos colombianos creen que no hay una política eficaz de seguridad. Por eso, algunos delincuentes siguen cometiendo delitos.

Según la más reciente encuesta de Invamer que salió esta semana, la desaprobación del presidente Gustavo Petro pasó de 43% en noviembre de 2022 a 59,4%. En la actualidad, para los colombianos encuestados las principales preocupaciones son la economía y el desempleo con un 31.6%, seguido de la inseguridad, la corrupción está en un cuarto lugar con 15.5%. Esas son las razones por las cuales la popularidad de Gustavo Petro ha caído mucho y algo que llama la atención es que en la encuesta el quinto lugar de los problemas que aquejan a los colombianos es el propio presidente Petro y el gobierno con 12,6%.

El presidente Petro no quiso hablar frente a estos temas con Séptimo Día y por eso buscamos a su ministro de Justicia Néstor Osuna, pero a pesar de las solicitudes para una entrevista nos dijeron a través de su jefe de prensa, Sonia Rodríguez, que no se iba a pronunciar. Con quien sí logramos hablar fue con el ministro de defensa Iván Velásquez: “¿qué decirles a millones de colombianos que en este momento están asegurando que el país está sufriendo una violencia exagerada y que la seguridad está desbordada a los pueblos y ciudades y dicen que tal vez el gobierno en este momento no está en la capacidad de garantizar esa seguridad? No podríamos afirmar en ese sentido que la inseguridad está desbordada. Hay reales hechos que afectan a la población, pero que viene en un continuo en los últimos años en el país lo cual no es excusa, somos gobierno, tenemos la responsabilidad y asumimos esa responsabilidad”.

“La cifra de hurtos, por ejemplo, sigue aumentando en el país, la gente en las calles no se siente segura, no pueden sacar el celular. El general Salamanca ha hecho una revaloración de las actividades de la Policía Nacional para que lleven a cabo planes especiales de seguridad ciudadana”. Pero, Séptimo Día no pudo evidenciar que haya un plan de seguridad concreto con mayor presupuesto para la Policía y el Ejército que ayude a mejorar la seguridad en los campos y ciudades, solo en Bogotá se anunció la creación de un comando élite entre Policía y Fiscalía para sumarse a la lucha criminal.

Para algunos colombianos que todos los días ven cómo algunos delincuentes hacen de las suyas y sus actos quedan en ocasiones impunes, el país necesita con urgencia un modelo de seguridad fuerte y con resultados como el de El Salvador.