¿Qué responde el hombre señalado de conducir sin licencia y causar una muerte en Pamplona?

Ante el incremento de la accidentalidad y víctimas fatales en accidentes de tránsito sin licencia para conducir en el país, en Séptimo Día investigamos la presunta falta de control por parte de las autoridades, la reincidencia de los conductores sin licencia y la ausencia de sanciones para aquellos conductores sin el documento que demostraría la falta de dureza en la ley, además, la escasez de organismos de control de tránsito en gran parte de los municipios del país.

Solamente un juez de la República podría decidir si cancela para siempre una licencia de conducción a un conductor involucrado en un accidente de tránsito fatal, siempre y cuando sea declarado culpable. Los expertos en derecho penal dicen que mientras se presuma su inocencia, conductores señalados como infractores pueden pagar las multas, sacar licencia de conducción y seguir manejando.

El teniente coronel Wilson Barrios es el jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá: “este documento avala todos los conductores que se mueven con vehículos a que tienen los conocimientos básicos para la conducción apropiada en los corredores viales”.

Teniendo en cuenta esto, Séptimo Día buscó a José Gerardo Zapata, quien conducía sin licencia por las calles de Pamplona cuando atropelló a Luz Yaneth Montañez en julio de 2021. La mujer murió a raíz de este accidente. Él está libre y lo encontramos en un hospital de ese mismo municipio: “¿Se acuerda de este video? Sí señora. ¿Pero usted no tenía licencia de conducción para manejar esa moto? En el momento no la tenía. ¿Usted cree que el no tener licencia lo hacía apto para conducir una motocicleta? Yo desde los 15 años manejo carro y moto y nunca había tenido un accidente de tránsito, o sea, los hechos estaban como cosas de la vida, como creados como específicamente para esa situación”

Publicidad

“¿Usted cree que el hecho de no tener licencia era la situación creada para que la señora Luz Yaneth se muriera? No tanto así, yo creo que de pronto eso fue como una imprudencia peatonal. ¿Pero usted cree que fue más imprudencia del peatón de no mirar que imprudencia suya que no tenía licencia y pues ocasionó ese accidente? Yo creo que las dos, más que no tener licencia, el tú transitar por una calle siempre tienes que tener prevención”.

Al finalizar este programa, consultamos el Registro Único Nacional de Tránsito y José Gerardo Zapata aún no tenía una licencia de conducción para manejar una motocicleta como muchos conductores en el país que apenas saben maniobrar ese tipo de vehículos y que para obtener la licencia pagan sin hacer el curso. Como dice el dicho, “si existe la ley, existe la trampa”. Algunos tramitadores ofrecen entregar licencias de conducción sin hacer ese curso, en Séptimo Día lo comprobamos.