¿Qué pasó con Laura Juliana? El enigma de la muerte de la abogada en Sogamoso

En Colombia, cada vez con más frecuencia, se conocen casos de presuntos suicidios de mujeres. Decimos presuntos porque sus familiares no los creen y consideran que son posibles feminicidios. Es el caso de Laura Juliana Pérez, una reconocida abogada de Sogamoso, en Boyacá, quien murió en junio de 2023 al caer del séptimo piso del apartamento donde vivía. El único testigo de los hechos fue su novio, quien, según los reportes de las autoridades, informó que se habría tratado de un suicidio. Sin embargo, los familiares de Laura Juliana dicen que no creen en esa versión. ¿Qué han hecho las autoridades para esclarecer la causa de esta muerte?

“No entendemos qué fue lo que pasó y absolutamente nadie nos da respuesta de lo sucedido”. La moderna estructura de 10 pisos ubicada en el centro de Sogamoso, Boyacá, donde vivía Laura Juliana Pérez, guarda un secreto. La madrugada del pasado 2 de junio de este año ocurrió una tragedia: desde el piso 7, la abogada cayó al vacío. La primera versión del hecho la dio su novio y prometido Víctor Vianchá Falck: “Que se trató de un suicidio que es como se reportó inicialmente”. Sin embargo, según una psicóloga que atendió a la joven “Laura no tenía un perfil suicida, o sea ella por ninguna parte, bajo ninguna circunstancia, ella ni siquiera una idea suicida, para nada”. Y pruebas físicas realizadas en el edificio, “el movimiento que ya tuvo fue con una velocidad inicial que solamente se debe a una fuerza externa, tuvo que alguien haberla arrojado”.

Se cuestiona que se haya tratado de un suicidio: “No fue un suicidio, para mí él me la golpeó y me la lanzó, me la botó" ¿Qué pasó la noche de su muerte? Como muchos de los profesionales que bordean los 30 años, Laura Juliana Pérez disfrutaba una vida entre la madurez laboral y la libertad de la juventud. “Una persona súper alegre, súper animada, muy amiguera”. Mario Trujillo, fue su compinche desde la infancia. “Era de esas personas que estaban incondicionalmente contigo, en las buenas y en las malas”.

Como en su grupo de amigos, Laura también era el corazón de su familia. Leonel Pérez es su padre: “demasiado especial, una hija con muchas calidades humanas, con mucho entusiasmo sacó su carrera”. Esa carrera que con admiración cuenta su papá la estudió en la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

“Con un paso muy exitoso porque fue una buena estudiante”, su hermano mayor Diego Pérez recuerda su ejemplar trayectoria profesional: “tuvo la oportunidad de trabajar en entidades como Ecopetrol, la Superintendencia, después realiza una especialización en la Universidad Javeriana en derecho administrativo”.

La mujer era el orgullo de una familia tradicional de Boyacá, su mamá es María Isabel Pedraza: “somos comerciantes acá en la ciudad de Sogamoso, pues una familia muy feliz muy unida, muy apreciada por la gente”. En el cuadro familiar de los Pérez Pedraza, Laura siempre se destacó como la chiquita de ojos radiantes: “ella era algo divino, desde pequeñita con sus ojitos verdes lindos”. “Fue la niña consentida de nosotros y por su forma de ser de toda la familia y de todos sus amigos”. Y aunque le decían la ‘bebé’ era la que les halaba las orejas a sus hermanos varones, así lo confiesa César Pérez su hermano menor: “nuestro apoyo, nuestro polo a tierra para todos y siendo ella la menor, muy centrada en sus cosas”.

Para noviembre de 2019, cuando Laura vivía en Bogotá con su hermano Diego, no sólo brillaba en su trabajo, en el amor una luz se encendió cuando retomó el contacto con un excompañero del colegio: “ella conoce a Víctor a través de redes sociales, del Facebook”. Diego se refiere a Víctor Vianchá Falck, un abogado en ese entonces de 35 años, “una persona de la ciudad de Sogamoso que también estudió en el colegio donde ella estudió". Los Vianchá Falck son una familia muy reconocida en Sogamoso, Boyacá.