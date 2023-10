¿Qué pasó con el caso de Valentina Castro? Así avanza el proceso por la muerte de la joven

Feminicidios disfrazados de suicidios es un tema que hemos denunciado frecuentemente en Séptimo Día y uno de los casos que más impactó fue el de la joven caleña Valentina Castro, quien falleció tras caer del quinto piso del apartamento de su novio Juan Sebastián Vallejo. Aunque la versión de su pareja fue que ella se había suicidado, en julio del año 2019 emitimos un programa con pruebas que demostraban que se habría tratado de un feminicidio, tras nuestra denuncia, la Fiscalía le dio celeridad al caso y capturó a Juan Sebastián en un proceso judicial que se extendió por cuatro años y que en agosto pasado finalmente tuvo una sentencia.

Hasta la última audiencia judicial Juan Sebastián Vallejo insistió en que su novia Valentina Castro decidió quitarse la vida lanzándose del quinto piso de su apartamento la madrugada del 19 de agosto de 2018.

Esa fue la versión que Yolanda Rojas, madre de la joven, dice haber recibido con frialdad de parte del novio de su hija y que él mismo les entregó a las autoridades de Cali al afirmar que la joven de 23 años entró, según él, en un ataque de histeria que la llevó al suicidio. “Mi hija no se suicidó. Él la estaba cascándole o dándole duro, qué sé yo”. Desde el primer día Yolanda desmintió la versión del novio de su hija: “lo único que yo le dije es que ‘vos me la mataste’ y lo señalé”.

La batalla de esta madre por demostrar que su hija, una hermosa estudiante de medicina que estaba a punto de graduarse, realmente fue asesinada por su pareja, la dimos a conocer en julio del 2019 cuando denunció que la Fiscalía no avanzaba en la investigación. En la emisión de Séptimo Día revelamos pruebas determinantes como la necropsia al cuerpo de la joven, la cual fue analizada por el médico Rubén Darío Angulo: “hubo unas heridas antes de la muerte, ¿lo que está diciendo esta necropsia doctor es que Valentina no se lanzó, sino que la habrían lanzado? Exactamente, fue un homicidio”.

Luego de este programa, según el representante de víctimas, el abogado Ilber López: “la intervención de Séptimo Día fue fundamental para que el proceso pasara a una fiscalía de feminicidios”. Quien en diciembre del 2019 emitió una orden de captura contra Juan Sebastián Vallejo, a quien le imputó el delito de feminicidio agravado al argumentar que este joven, quien trabajaba como entrenador de gimnasios, era violento con su pareja.

Aunque Sebastián se declaró inocente, la Fiscalía argumentó que la muerte de Valentina correspondía a un claro feminicidio que él pretendía disfrazar de suicidio. El proceso penal se extendió durante cuatro largos años, pero hace poco llegó la noticia que esta madre tanto esperaba. El pasado primero de agosto, el juzgado 19 penal de circuito de la ciudad de Cali emitió su sentencia y condenó a Juan Sebastián Vallejo por el feminicidio agravado de Valentina Castro. Una condena de 41 años de cárcel en la que el juez le dio total credibilidad a las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Hubo una prueba reina que se descubrió en el juicio, según el abogado Ilber López: “la prueba técnica pericial del Instituto de Medicina Legal arrojó que al momento en que Valentina Castro fue arrojada del quinto piso no tenía signos vitales. Sin embargo, para esta madre aún no hay justicia, hoy ella eleva una nueva denuncia: “hasta que este hombre no esté en la cárcel no voy a estar tranquila”.

Y es que el condenado feminicida de su hija está libre desde el año 2021 por vencimiento de términos y aunque en su sentencia el juez incluyó esta urgente petición: “se ordena expedir orden de captura de forma inmediata en contra de en contra del condenado”. Juan Sebastián Vallejo sigue en libertad. Hasta la emisión de este programa Séptimo Día no pudo ubicar a Juan Sebastián Vallejo en Cali ni fue posible entrevistar de nuevo a su abogado quien apeló la sentencia por feminicidio para irse a una segunda instancia. También confirmamos con la Fiscalía y la Policía de Cali que tras más de un mes de su condena aún el Centro de Servicios Judiciales no ha expedido su orden de captura como lo ordenó el juez.