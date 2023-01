¿Por qué peligrosos criminales no son llevados a cárceles de máxima o mediana seguridad?

Cuando un criminal peligroso es capturado por las autoridades sus víctimas esperarían que no vuelva a salir de prisión porque buscan justicia, el resto de la sociedad espera lo mismo porque no quieren convertirse en su siguiente víctima. Ese sería el mundo ideal, pero en Colombia no siempre es así. Muchos delincuentes que ya fueron condenados por delitos atroces, es decir, que el sistema de justicia ya identificó como alguien que ya podría lastimar a un ciudadano están fuera de la cárcel. Algunos recibieron la medida de detención o prisión domiciliaria, un permiso de 72 horas, otros no fueron recluidos en una cárcel de máxima o mediana seguridad y se fugaron de URIS y estaciones de Policía, algunos reincidieron. Al escuchar las voces de sus víctimas Séptimo Día descubrió la necesidad que tiene el país de construir más cárceles.

Un claro ejemplo de esta problemática es el caso de Juan Carlos Yepes Bañol, alias ‘El cojo’, quien según las autoridades es un hombre peligroso que debía estar en la cárcel, puesto que tenía antecedentes de hurto, lesiones personales, acto sexual con menor de 14 años y homicidio. A pesar de las denuncias, ‘El cojo’ seguía libre. Una libertad que le permitió cometer otros delitos. El 1 de junio de 2021 presuntamente abusó sexualmente de una pequeña de 11 años en el municipio de Anserma, en Caldas. Hoy, la adolescente solo pide una cosa: “Que lo tengan en una cárcel donde haya mucha seguridad, que no se pueda escapar”. Sin embargo, ella no es la única, otras víctimas señalan que él llegaba a sus casas, se ganaba su confianza y después se aprovechaba para abusar de mujeres y niñas. Para los familiares de las denunciantes no hay duda de que se trataba de un hombre peligroso y señalan que con su captura y encarcelamiento sería posible evitar más casos atroces. Fuentes consultadas por Séptimo Día indican que colombianos inocentes son víctimas mortales de criminales peligrosos porque no estuvieron en una cárcel por diferentes motivos como el hacinamiento carcelario y la abundancia de beneficios judiciales.

