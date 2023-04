¿Por qué el hermano de Édgar Vallejo quiso presuntamente secuestrarlo y asesinarlo?

A finales de diciembre de 2022, Édgar Vallejo, un hombre de 84 años, fue secuestrado por su hermano de 82 años, con el fin de quedarse con todos sus bienes. El secuestro se perpetró con ayuda de uno de los mejores amigos de la víctima y una banda de secuestradores. Durante el secuestro el hombre fue asesinado. Pero luego de una ardua investigación del Gaula de la Policía lograron identificar a los responsables y capturarlos. La historia es sustentada con importante material fotográfico, audiovisual y testimonios recopilado por los investigadores durante varias semanas de seguimiento. Los autores intelectuales y materiales del asesinato, testigos y familiares de la víctima cuentan qué hay detrás de esta historia de un hermano que se convirtió en verdugo.

Cinco hombres estaban en poder de las autoridades señalados de haber perpetrado el secuestro de Édgar Vallejo en Cali a finales de 2022, entre ellos, su hermano José Miguel. Había que esperar si alguno entregaba información clave del paradero del hombre. Mientras esto ocurría, el tiempo jugaba en contra de los investigadores, quienes querían hallarlo con vida y debían actuar rápido. El secuestro de Édgar Vallejo se volvió un reto para las autoridades, tendrían que pasar varios días para establecer cómo ocurrieron los hechos y quién, según el Gaula, estaba detrás de su secuestro.

El día de los hechos, el 28 de diciembre, según los investigadores, cuando Édgar Vallejo va en el taxi con los hombres que se lo llevaron, comenzó a ser golpeado, recibió choques eléctricos y en el recorrido fue asesinado. Finalmente, el 15 de enero de 2023 con la información que entregó Denis Rojas, un equipo de uniformados se dirigió al sitio hasta donde habían llevado a la víctima. El mayor Carlos Mora, jefe del Gaula de Cali, relata que “allá lo bajan inicialmente, empiezan a arrastrarlo y empiezan a excavar un poco. Antes de eso le quitan los pantalones para tener sacar esas pertenencias y lo botan”.

Édgar Vallejo permaneció sepultado durante por lo menos 18 días, en la zona rural de Cali, en el corregimiento de Montebello. Allí fue llevado, sepultado y según los investigadores del Gaula al parecer, arrojaron cal para evitar que los olores despertaran sospecha entre los vecinos.

Una unidad desde del Gaula con integrantes del CTI fueron los encargados de hacer el procedimiento para sacar el cuerpo y posteriormente fue llevado a Medicina Legal. Ese día, el Gaula se comunicó con Gessica Vallejo, la hija de don Édgar, quien no se imaginaba lo que había ocurrido, pero la pregunta para el Gaula y para la familia de este hombre era: ¿por qué José Miguel, su propio hermano, quiso secuestrarlo y luego asesinarlo?

De acuerdo con las autoridades, era para que él firmara unos poderes para hacer un traspaso a su hermano Miguel, donde le dejaba todo a nombre él. Para su hija, Gessica, su tío sintió codicia y no encontró otra manera de tener todo rápido, si no atentando contra su padre. Según el Gaula, hasta el momento no se sabe si Édgar Vallejo firmó algún documento ese día antes de ser asesinado. Actualmente estos hombres permanecen detenidos en estaciones de Policía de Cali.

