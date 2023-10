Lo que responde el franquiciado de una estética facial señalado por varias personas

En Colombia las franquicias han sido un modelo de emprendimiento que ha generado más de 70 mil empleos en los últimos años, haciendo de este un tejido empresarial para el país. Sin embargo, desde Séptimo Día conocimos algunos casos en donde franquiciados, (quienes adquieren franquicias), han sido presuntamente engañados y en algunas ocasiones al parecer les han incumplido con los contratos llevándolos a la quiebra y a la perdida de sus ahorros. Séptimo Día consultó con expertos en este modelo de emprendimiento quienes darán a conocer cuáles son los requisitos técnicos que debe cumplir una empresa para franquiciar y evitar ser víctima.

Marlon Herrera fue señalado por Diana Paola Urquijo, Andrea Botía y Alejandra Castaño por presuntos engaños e incumplimientos con Facialtec, una estética facial que se expandió a través de franquicias en varias ciudades del país. Séptimo Día Lo buscó y aceptó ser entrevistado. Una queja común de sus franquiciadas fue que no se cumplió con el acompañamiento que prometía el contrato. “Durante el tiempo de la apertura de esas sedes yo estaba en un tema que era la organización del Congreso Internacional, nuestra tercera edición del Congreso Internacional de micropigmentación y estética facial que llevamos a cabo en Corferias. ¿Por esa razón, sus franquiciados pasaron a un segundo lugar? No, no pasaron a un segundo lugar. Yo digamos que delegué una persona para que se encargara de toda la gestión de ellos”.

Sin embargo, para ellas fue un engaño que los productos que usaban en la franquicia no tuvieran registros de laboratorio, ni Invima. “Acá tengo un documento fechado el 18 de septiembre del 2023 del Invima en donde nos dicen con respecto a los productos que utilizan en Facialtec lo siguiente, que no arrojaron resultado en la búsqueda en el aplicativo de registro sanitarios del Invima en términos generales, nos dicen también que se evidencian proclamas que deberían tener estudios científicos de soporte como la función antibacterial, por ejemplo. Nosotros sí contamos con esos registros y de hecho hay muchas marcas más que utilizan productos”.

En todos los casos serán las autoridades judiciales las que deben decidir. Diana Paola Hernández y su familia ya iniciaron un proceso penal por estafa contra Luis Fernando Rodríguez y Mónica Tamayo por la franquicia del jardín infantil Saint Mary Nursery & Preschool, igual ocurre con Facialtec, sus franquiciadas acudieron a la justicia penal también por considerar que fueron estafadas por Marlon Herrera.

Mientras hay decisiones de fondo, todos estos franquiciados se quedan con algunas reflexiones. “Que eso no se hace, que tienen que ser coherentes, que ellos no pueden pretender dañar a una familia como lo han hecho con nosotros”. “No entregar la plata así, no dar tanta confianza, está jugando con el sueño de las personas, con el dinero que no es solo de una persona sino de una familia, somos familias las que estamos buscando un sueño”.

