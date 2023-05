Lo que le respondió la Fiscalía a Séptimo Día frente al caso de Marilyn Yulieth Rojas

Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, en 2022 se registraron 614 feminicidios , una cifra alarmante que deja en evidencia el grado de vulnerabilidad en el que viven las mujeres en Colombia. Frente a este panorama, desde el año 2015 se aprobó la ley Rosa Elvira Cely que tiene como objetivo ejecutar penas ejemplarizantes en la lucha contra la violencia de género, pero que, en algunos casos, como en el de Marilyn Yulieth Rojas, presuntamente asesinada y posteriormente desaparecida por su esposo, en Bogotá, en noviembre de 2017, se estaría poniendo en tela de juicio si la ley se estaría quedando solo en la teoría y no en la práctica.

En el caso de Marilyn Yulieth Rojas, la nueva imputación a Juan Carlos Góngora está soportada con las mismas pruebas que se presentaron en el 2018 para condenar a Góngora por desaparición forzada. “La propia Fiscalía corrige y entonces ahora sí imputan por feminicidio, pero yo creo que es un poco canto a la bandera lo que hace la Fiscalía ahorita en últimas”, el reconocido penalista Miguel Ángel del Río, actualmente representa a varias familias víctimas de feminicidios en el país y asegura que debido a los errores de la Fiscalía el caso estaría en la cuerda floja.

“¿Está reciente imputación por feminicidio de alguna forma demuestra que el primer fiscal se equivocó? Es la confirmación evidente de eso, el problema es que ahora se generó un evento adicional. Estaríamos ante la posibilidad de una cosa juzgada, es decir, que no se le podría entonces seguir un proceso a esta persona porque sobre esos hechos únicamente relevantes ya hubo una decisión”.

Ante este preocupante panorama, ¿qué responde a la Fiscalía? Aunque la entidad no aceptó que Séptimo Día entrevistara a los fiscales que manejaron este caso, designaron como vocero al director seccional de Fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez: “¿Por qué no se imputa el delito de feminicidio si había unos antecedentes, un contexto y la investigación del Gaula demostraba que efectivamente se trataba de un feminicidio? Ese momento, en el año 2018, tienen a derecho unas valoraciones y de pronto por la posibilidad de imprimirle mayor celeridad”. “¿No se le imputa a Juan Carlos Góngora el delito de feminicidio porque no se halló el cuerpo? No, en su momento, igual no se hallado el cuerpo, lo importante del tema es que actualmente, como ocurre con este caso, imputamos el feminicidio con los mismos elementos, con las mismas construcciones, valoraciones”.

El fiscal Martínez aclaró que para el 2018 no dirigía la seccional de Bogotá que tuvo el caso de Marilyn, pero insistió en que hoy se le está dando celeridad. "¿Porque la Fiscalía espera 5 años para imputar un delito de feminicidio con las mismas pruebas que se tenían en el 2018? En ese momento esa fue la decisión que se tomó, digamos que un acompañamiento del fiscal, se hicieron pues las mesas de trabajo, era un caso sumamente complejo”. "¿Se reconoce que una falla en su momento en este caso en el que hoy hay una reciente imputación? En este momento a mí no me corresponde ese tema, de entrar a valorar lo que hicieron en su momento, pero lo que sí nos corresponde a nosotros es imputar el feminicidio, vencer a esta persona juicio y lograr una condena”.

La promesa de una justicia de género que la familia de Marilyn Rojas lleva seis años esperando.

