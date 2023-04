La madre de Natalia Buitrago no pierde la esperanza de encontrar a su hija

Madres buscando a sus hijos desaparecidos: este pareciera ser un dolor que no da tregua. En Colombia son cientos de familias que se levantan cada mañana con la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos. La falta de noticias y el sentir de la ausencia de un ser querido pueden llevar a una madre a renunciar al trabajo o a verse al borde de la locura. Claribel, madre de Natalia Buitrago y quien se encuentra desaparecida hace más de 18 meses, no pierde la esperanza de saber dónde puede estar su hija, pues después de permanecer cinco días en Cartagena la joven desapareció en extrañas circunstancias.

En este caso se han manejado dos hipótesis de acuerdo con el abogado que representa la familia: “la primera consistió en verificar si ella fue víctima de un homicidio, de un feminicidio y la segunda ha sido verificar si ella fue víctima de un delito de trata de personas ”.

Para Claribel Moreno las autoridades no le han dado a este caso la importancia que se merece, opina que tiene que ver con el perfil de su hija. Mientras tanto, los investigadores que contrató señalan a su expareja Hernán Darío Jiménez como el presunto responsable de la desaparición de Natalia.

Hernán Darío Jiménez fue detenido en México, su captura está relacionada con la venta de droga en bares, en un comunicado las autoridades mexicanas informaron cómo y por qué está preso: “Se aseguró un paquete con aproximadamente un kilogramo de polvo blanco, posible cocaína. Tres bolsas que en su interior contenían aparente marihuana, un aparato para contar dinero, una báscula gramera y 5 teléfonos celulares”. Por estos hechos, Hernán Jiménez está detenido desde hace cuatro meses en el Reclusorio Sur, por lo que el Séptimo Día solicitó ante el Sistema Penitenciario de México los permisos para entrevistarlo, pero hasta la fecha de esta emisión no hemos recibido respuesta.

Publicidad

Igualmente lo buscamos de diferentes maneras. En un comunicado enviado por la familia del señor Jiménez Herrera esta fue la respuesta: “efectivamente entre la señorita Natalia Buitrago Moreno y el señor Hernán Jiménez Herrera existió una relación sentimental, dicha relación fue terminada por la señorita Natalia sin mediar razón alguna. Ante el desaparecimiento de la señorita Natalia Buitrago Moreno queremos hacer énfasis en que el señor Hernán Jiménez Herrera siempre ha estado presto para conceder cualquier tipo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación en la investigación que allí se adelanta con el único fin y es el de contribuir con el esclarecimiento de los hechos que hoy son objeto de investigación”.

En la mayoría de las investigaciones intervienen terceros y los familiares de los desaparecidos casi siempre los buscan intensamente, pero según Medicina Legal, solo un 20% se reencuentra con sus seres queridos. Cualquiera que sea la hipótesis que se compruebe los papás de Natalia Buitrago ansían conocer la verdad.

Reviva la investigación completa de Séptimo Día aquí: