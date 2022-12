Joven denuncia que perdió dos brazos y una pierna en accidente laboral y no le responden

Todos los días decenas de colombianos trabajadores sufren accidentes laborales, en muchas ocasiones se podrían prevenir, pero en otras no. Sin embargo, esto no es lo más preocupante, Séptimo Día ha podido determinar que cada vez ocurren más este tipo de hechos, lo más grave es que cuando ocurren estos accidentes los trabajadores no tienen quien les responda porque algunas empresas presuntamente no cumplen con la ley a la hora de las contrataciones. Vea algunos casos de trabajadores que sufrieron graves accidentes cuando, según ellos, desempeñaban sus labores para diferentes empresas y hoy aseguran que se sienten desamparados, como es el caso de un joven en Pasto quien perdió sus dos brazos y una pierna. Él denuncia que la empresa que lo contrató, después del accidente lo abandonó.

Néstor Eduardo Bohórquez Rendón, de 27 años, quien, según él, se electrocutó mientras trabajaba para una empresa y perdió tres de sus extremidades, hoy es dependiente en un 100% de su familia. Desde una corta edad, el joven se dedicó a trabajar para ayudar a su familia, con quien vivía en el estado de Apure, en Venezuela. Para sus 20 años ya tenía dos hijos y el dinero no le alcanzaba, por lo que decidió dejar su país y viajar a Colombia para buscar mejores ingresos y así poder enviar dinero a sus seres queridos. A comienzos de 2017, llegó a Pasto, donde un amigo. Una vez en Colombia, Néstor comenzó los trámites para obtener el permiso de trabajo, mientras tuvo algunos trabajos informales. En 2018, su esposa viajó a Colombia y tuvieron otros dos hijos.

En noviembre de 2021, un ingeniero llamado Francisco Ordóñez, según él, le ofreció un trabajo y acordaron encontrarse y este le explicó que debía limpiar vidrios, pintar la fachada de un edificio, entre otras funciones. Según Néstor, acordaron un pago de un millón 900 mil pesos para realizar estas funciones que comenzaban al día siguiente. Para trabajar en este tipo de labores, según la ley colombiana es necesario un contrato con todas las prestaciones sociales, afiliaciones a seguridad social, pensión y riesgos profesionales ya que parte del trabajo se iba a realizar en alturas. El joven afirma que comenzó a trabajar y que le pidió el contrato en tres oportunidades al ingeniero. El día que Néstor pintó la fachada del lugar tuvo un accidente que describe como una “desgracia”, puesto que dice que soñaba con tener sus propios negocios, ser un emprendedor, sin embargo, tras el suceso que sufrió estos se vieron truncados.