Ira al volante: La creciente epidemia de agresividad en las carreteras colombianas

Conducir en las principales ciudades en Colombia se ha convertido en una de las actividades más estresantes para miles de colombianos: caos vehicular, imprudencia y tensión es un coctel peligroso. Una creciente variedad y cantidad de vehículos entre carros, camiones, motocicletas, compiten por espacios cada vez más apretados. En medio de las selvas de asfalto se han vuelto comunes los enfrentamientos entre conductores que pierden el control ante cualquier provocación, se podría decir que se transforman en otras personas. Se trata de un comportamiento que los expertos han denominado ira tras el volante. Séptimo Día recorrió las principales ciudades del país y confirmó cómo cada vez más colombianos, comunes y corrientes, se estarían convirtiendo en un peligro.

Te puede interesar: Más de 2.000 personas se declaran víctimas de falsas promesas de vivienda en Funza

En Bogotá, dos conductores en Ciudad Bolívar se enfrentan a plena luz del día. En Medellín, un taxista con un bate destroza el vehículo de un colega. Un joven iracundo le propina una brutal golpiza a otro conductor en el sur de Cali. En Barranquilla, unos conductores se pelean como en un ring de boxeo en las afueras de la Universidad del Norte. Con una cruceta un conductor golpea los vidrios de un bus en las calles de Bucaramanga: ¿Qué está pasando en las vías de Colombia? “Personas que reaccionan de una manera primitiva e incluso salvaje, que pone en riesgo su vida y la vida de los demás”. Enfrentamientos entre conductores que dejan heridos: “Nunca me prestó socorro. Yo le decía que me ayudara, le gritaba todo el mundo que por favor me ayudará porque pues no podía correr ni nada" y que incluso causan la muerte.

Detrás este grave fenómeno parece haber una explicación psicológica: “el carro se vuelve como un instrumento de defensión, siente que pueden amenazar, que pueden transgredir”. Miles de colombianos cada vez que ponen las manos sobre un volante padecen de un cuestionado comportamiento con una causa: ira. Y cualquier situación puede ser un detonante.

Publicidad

No te pierdas: La investigación por parte de la familia de Milena Molano fue clave para descifrar su asesinato

Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 17 de octubre a las afueras del Movistar Arena. Ese día una prestigiosa universidad celebraba los grados profesionales de varias carreras, pero de repente en medio de la fila para ingresar al parqueadero un hecho de intolerancia se robó la atención. Al siguiente día, el video se viralizó en redes sociales, puesto que, en el violento acto, un conductor chocó a otro carro y atropelló a una persona. Este episodio causó indignación y rechazo por parte de las autoridades y la ciudadanía.

No se pierda el capítulo completo de Séptimo Día en Caracol Play .