Experimento social: ¿Cómo reaccionan los ciudadanos ante la violencia de pareja en público?

La violencia entre parejas es una realidad que sigue aumentando en Colombia. ¿Usted que haría si ve a un hombre agrediendo a su compañera sentimental? Séptimo Día realizó un experimento social en Bogotá con el fin de conocer la rección de las personas en un lugar público ante una discusión interpretada por actores. La idea es registrar mediante cámaras escondidas, qué haría el ciudadano común ante un escenario como ese. Cuando la escena llegue a su clímax, el periodista Juan Carlos Villani devela que se trata de ficción y les consulta a las personas: ¿Por qué reaccionó de esa manera? o ¿Por qué no hizo algo para ayudar a quien estaba siendo agredida?

Una de dichas escenas, se realizó La Cervecería de la Zona T. Allí también ubicamos varias cámaras estratégicamente y lo que la gente no sabe es que se trata de actores que recrearán una escena de violencia contra la mujer. Los gritos de la pareja hacen que los clientes miren atónitos lo que ocurre. Un hombre de camiseta roja mira la escena y se nota inconforme, con él hay dos mujeres quienes escuchan los gritos, pero no reaccionan. Mientras tanto, el actor aumenta el grado de agresión contra su pareja. Cerca a ellos, una pareja observa, se muestran angustiados y preocupados, pero deciden no intervenir. Finalmente, el equipo de Séptimo Día decide actuar y les explica a los clientes lo que acaban de presenciar.

Asimismo, se les preguntó las razones por las que decidieron no interponerse en dichas acciones: “porque muchas veces uno interviene y uno no sabe en qué forma va a reaccionar esa persona y hasta uno mismo puede verse afectado. Él en la actuación estaba siendo muy agresivo y uno también puede ser golpeado, uno no sabe si tiene un arma". Por su parte, uno de los hombres respondió: “cuando uno trata de intervenir casi siempre el que termina lacrado es el que intervino, por eso muchas veces la gente se abstiene”.

Por otro lado, el hombre de camiseta roja señaló que “probablemente, si se hubiera ido a algo se más yo creo que se debiera intervenir, pero también hay gente que pensara que ese no es un problema personal y que es mejor no meterse”. Al preguntársele si la mujer hubiese sido una familiar de él cómo hubiera reaccionado dijo: “seguramente le doy un pescozón”.

Según la Procuraduría General de la Nación, 614 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 2022, el caso más extremo de violencia contra la mujer. Muchos de estos casos se presentan en lugares públicos donde los testigos no intervinieron. Según este mismo organismo, durante ese año también se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, es decir, 7.713 hechos más que en el 2021.