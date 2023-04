Estas son las principales causas de accidentes de tránsito fatales en Colombia

En Colombia, el año 2022 fue el más trágico para los peatones, pues al menos 1800 personas fallecieron en accidentes viales, hoy por hoy la imprudencia es el escenario más común. Sin embargo, existen otras razones por las cuales el arrollamiento de personas cada vez se ve más, la velocidad mezclada con el alcohol ha sido un factor determinante, la imprudencia de quienes deciden lanzarse a una carretera esperando correr con suerte y pasar al otro lado se ve recurrentemente, carros que deciden no parar y ver que son parte de un terrible accidente también se suma al problema. Varias familias todas con un final lamentable contarán sus historias. Cada vez más es necesario mostrar la radiografía de esta delicada situación ya que los índices de mortalidad por este tipo de casos siguen en aumento en el país.

Séptimo Día conoció diferentes casos en todos el país relacionados con esta dolorosa problemática que dejan en evidencia diferentes razones de accidentes viales. A diferencia de Natalia y Stiven en Barbosa, Santander, o de la señora Gilma Jiménez en Villa del Rosario que murieron atropellados, aunque cumplieron las reglas de tránsito, Álvaro Cárdenas y Wilson Ortiz no las cumplieron.

Juan Carlos Beltrán es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y explicó cuáles podrían ser las principales razones por las que ocurren estos accidentes y mueren personas en la vía. “Los peatones incumplen las reglas, no pasar las vías por donde debe pasarse, las cebras son la línea demarcada en todas las esquinas para cruzar y cruzar por los semáforos y también no cruzar por los puentes peatonales. En el 21% de las muertes del año pasado en el país fueron peatones y están también por incumplimiento de normas”.

Si el peatón hace cruces prohibidos como por ejemplo pasar por debajo de un puente peatonal puede llegar a pagar una multa de hasta un salario mínimo, eso es lo que dice el Código Nacional de Tránsito, pero esas leyes al parecer tampoco se cumplen. De acuerdo con Juan Carlos Beltrán, “observamos que los peatones cruzan por debajo porque les da pereza, porque no lo quieren hacer, se ha vuelto paisaje de las sanciones. En más del 50% de las sanciones en el país no se cumplen, no se pagan".

Publicidad

Según el Código Nacional de Tránsito, el peatón tiene el deber de no invadir el carril de los vehículos, pasar por la cebra y cuando el semáforo lo indique. Muchas veces los peatones deciden cruzar las vías cuando el semáforo está a punto de cambiar a verde sin darles tiempo de llegar al otro lado, algo que al parecer le sucedió a Edison Camacho, un pintor de camiones que murió el 21 de agosto de 2021, cuando fue atropellado por una tractomula en Bogotá. Después de ese accidente, el cuerpo de Edison fue trasladado a Medicina Legal en Bogotá donde su familia lo reconoció. Brayan Monroy, experto en seguridad vial, asegura que los accidentes con peatones.

Reviva el capítulo completo de Séptimo Día aquí: