Enfrenamientos entre arrendadores e inquilinos pueden terminar en lesiones graves

Según estadísticas del DANE, en Colombia más del 40% de los ciudadanos vive en arriendo y subarriendo. Sin embargo, hay un fenómeno que estaría ocurriendo con más frecuencia y es que algunos inquilinos en diferentes partes del país se han tornado peligrosos y los arrendatarios en ocasiones terminan perdiendo la vida o gravemente heridos, al exigir el pago por el alquiler de su propiedad o porque simplemente exigen una mejor convivencia.

En el país, 4 de cada 10 hogares viven en arriendo. Bogotá es una de las ciudades en donde más se presenta esta figura, la cifra viene en ascenso desde hace varios años, puesto que pasó del 35.7% en el 2019 al 40% en el 2022. Juliana Cortés, subsecretaria de acceso a la justicia de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, alertó sobre el incremento en la problemática entre arrendadores y arrendatarios en la capital colombiana: “es nuestra segunda atención más recurrente en las Casas de Justicia. En el 2022 fueron aproximadamente 7.200 solicitudes y en lo corrido del 2023 ya superamos las 7.000. Es decir, hemos atendido más de lo que atendimos en el 2022”.

Séptimo Día conoció tres casos donde dos arrendatarios fueron asesinados por pedir el pago correspondiente al arriendo y otro donde una pelea por exigir una convivencia tranquila terminó con una joven gravemente herida. Pudimos establecer que dichos incidentes continúan con procesos penales abiertos. Uno de dichos casos es el de Marianelly Useche y su hija Viviana, quienes viven en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital colombiana. Su vida se limitaba al cuidado mutuo, pues Marianelly a sus 71 años ya sufría algunos achaques de la vejez y Viviana, de 29 años, presenta una condición de discapacidad.

Ella cuenta que ahorró y construyó otro apartamento con la ilusión de recibir un ingreso adicional a los subsidios del gobierno. También señala que durante varios años todo marchó bien con sus arrendatarios y asegura que solo recuerda un pequeño impase. Sin embargo, en abril de este año arrendó a unas nuevas personas y cuando solo había transcurrido una semana, ya se sentía incómoda con sus nuevos inquilinos, pero la situación se salió de control el Día de la Madre, cuando, según su denuncia, fue agredida junto a su hija.

Por este hecho Jailer José Ruiz Herrera es investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa y está detenido en la estación de policía de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Ya está en manos de un juez quien debe definir su castigo. Asimismo, la fiscal 418 local de la Unidad de Delitos Contra la Vida de Bogotá le imputó cargos Álvaro Stiven Rojas por el delito de homicidio. Él también está detenido y ahora un juez deberá determinar la pena que reciba.

Mientras tanto, Marianelly señala que “yo no volveré a arrendar ahí porque ahora sí cogí miedo. Yo no quiero que nos acaben de matar y me maten la niña”.