El viacrucis que vive una mujer que denuncia no conseguir el medicamento que necesita

¿Cómo se sentiría si tuviera una grave enfermedad y de buenas a primera su EPS le dijera que ya no puede abastecerle medicamento que lo está manteniendo vivo? Séptimo Día ha estado recibiendo denuncias de pacientes de todo tipo y de todo el país que afirman que están en estado crítico por esto y algunos ya murieron. Miles de pacientes colombianos se preguntan ¿por qué hay escasez o desabastecimiento de medicamentos en nuestro país? Las razones pueden ser varios, por eso investigamos el tema para que conozcan el viacrucis de unos pacientes que manifiestan que no consiguen el medicamento que tanto necesitan para sobrevivir.

“Cuando la diabetes le empieza a subir uno empieza uno como un decaimiento en el cuerpo y le da mucha sed, empieza a resecársele los labios a uno”. La tumaqueña Marta Cortés, tiene 74 años, ella vive en Cali y sufre de diabetes: “cuando me empezó la enfermedad yo tenía como 65”.

Según su historia clínica, para tratar la enfermedad le formularon hace tres años varios medicamentos, entre ellos, la insulina, así pudo controlar esa grave enfermedad. “Mi vida era alegre. Yo andaba, hacía mi champús y vendía ahí en la esquina”.

Durante esos tres años, la señora Marta recibía de su EPS Emssanar sin ningún inconveniente la insulina, incluso aprendió a aplicársela sola: “aquí en la barriga, una por la mañana en ayunas y otra después del almuerzo, son tres cada día”.

Pero, de un momento a otro esa dicha se acabó y ella no entendía por qué ya no recibía el medicamento como antes, el que la mantenía bien: “imagínense desde enero, van cinco meses que no me dan el medicamento, ya me había muerto, yo tuve internada dos días y medio que se me subió mucho el azúcar, la tenía en 450”.

Según los médicos consultados por Séptimo Día, los niveles de azúcar en la sangre de la señora Marta estarían bien si estuvieran máximo a 120, pero cada día esos niveles están subiendo de forma alarmante y solamente se podrían controlar con la insulina que no tiene. Su médico dice que el azúcar en la sangre de Marta podría sobrepasar los 200 niveles, entrar en un coma diabético y morir. “Pues me muero porque entonces me sube el azúcar, si no tengo medicamento cómo la controlo”.

Desde enero que Marta no recibe la insulina inició su viacrucis: “toda la mañana ya esperando el medicamento, desde las 5:30 a 6 de la mañana esperando turno, dan las 11 de la mañana y uno está allá metido. ¿Usted si pregunta por qué no se lo dan? Claro. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué no le dan el medicamento? Le entregan una parte, más que todo lo de la presión, pero la de azúcar no, que no hay, que no hay. ¿Qué siente usted cuando se le empieza a subir el azúcar? Cansancio, haga cuenta como que usted hubiera hecho un trabajo, pero, mejor dicho, le da mucho sueño, siente el cuerpo como aperezado, que no le provoca hacer nada”.

Durante 5 meses la señora Marta ha preguntado desesperadamente a su EPS Emssanar y a la farmacia por la anhelada insulina sin resultados positivos. “Allá nos dijeron ellos que desde diciembre no llegaba el medicamento del azúcar ni la insulina”.

Pero a principios de mayo Marta escuchó algo que la dejó pasmada de un médico de turno de su propia EPS: “Él dice que el medicamento hay, pero ahí en la farmacia no nos la dan ellas. Dicen que no hay. Hasta un día un médico me regaló una cajita porque no me la dieron”. La gran pregunta que se hace la señora Marta y otros pacientes que como ella están esperando que le entreguen el medicamento es ¿por qué si el medicamento sí lo hay no se los dan?

