El sueño de casa propia se convirtió en una cruel desilusión en Antioquia

En Séptimo Día conocimos la historia de personas que ilusionadas invirtieron en un terreno con el sueño de tener su casa propia y desafortunadamente estos espacios no son aptos para viviendas. Uno de dichos casos ocurrió en Funza, Cundinamarca, donde familias dicen que se sienten engañadas porque invirtieron todos sus ahorros con el sueño de tener una vivienda propia, pero se encontraron con la mala noticia de que los terrenos comprados para tal fin no son aptos para la construcción de vivienda, según lo estableces los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

En Santa Elena, Antioquia, ocurrió lo mismo, solo que cuando los compradores de los lotes se enteraron de que también existía tal prohibición por parte de Corantioquia para construir, ya era demasiado tarde, pues si viviendas habían sido edificadas irregularmente y hoy es probable que sean demolidas.

Las familias afectadas afirman que para mediados de septiembre de 2020 no les quedó más remedio que acudir a la justicia. Más de 30 personas que le compraron lotes a Alejandro Ferrer Londoño están representados por el abogado Luis Fernando Jaramillo: “Los copropietarios de este proyecto de ‘Ecoaldea del Oriente’ han formulado denuncias penales en contra del dueño del proyecto, del urbanizador Alejandro Ferrer Londoño por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal”.

Todos tienen la esperanza de que la justicia decida a su favor y de que sus casas se mantengan en pie, su defensa es que creen que actuaron de buena fe. “Revisamos el certificado de libertad, el impuesto predial, no había nada o sea no había nada que nos pusieran alerta, había unas vías, había alumbrado público”. “Yo como persona normal nunca he escuchado del Estado diciendo usted para comprar un lote tiene que fijarse en lo del POT, yo vine a saber que era el POT después de que vino aquí Corantioquia, yo no tenía ni idea de eso, para mí la legalidad de un lote la hacía tener una escritura”.

Llegamos hasta el Carmen de Viboral, el municipio donde según algunos denunciantes estaría radicado Alejandro Ferrer, sin embargo, no fue posible ubicarlo, tampoco encontramos quién nos diera razón de él. También lo buscamos telefónicamente con el objetivo de conocer su versión frente a las denuncias, pero de ninguna manera fue posible obtener una respuesta.

Si usted está interesado en invertir en un lote para construir vivienda investigue muy bien quienes son los vendedores. Lo aconsejable es revisar con detalle los certificados de tradición y libertad de los terrenos e indagar primero con las secretarías de planeación de los municipios y con las corporaciones ambientales cuál es el uso del suelo permitido para esos terrenos.