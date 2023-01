El relato de un celópata condenado por el asesinato de la madre de sus hijos

Explorando la intrincada psicología y el comportamiento de las personas que asesinan a su pareja sentimental, se descubren algunos elementos y vivencias de la infancia que predisponen al ser humano, para que, a través de la obsesión y el dominio, construyan relaciones turbulentas con finales fatales. Una transición que pasa del feminicidio a la celotipia. La historia de John Ferney Gómez nació el 3 de septiembre de 1993 en el municipio de Chaparral, Tolima; a sus 8 años fue víctima de un secuestro en compañía de uno de sus hermanos; viajó con Esperanza, su madre y con sus 4 medio hermanos a Bogotá, tras ser desplazados por la violencia. Fue allí donde conoció a Cindy Tatiana Herrera Cruz; ambos en medio de la dificultad económica, se fueron a vivir juntos y tuvieron dos hijos. John, sumergido en el licor y en unos celos enfermizos por la joven de 17 años, empieza a celarla; meses más tarde le da una serenata para proponerle matrimonio. Sin embargo, descubre que ella presuntamente sostiene una relación sentimental con su padrastro, Alfonso Moreno. John a sus 22 años, va por un revolver y les quita la vida a ambos enfrente de la hermana de Cindy.

Hace poco Séptimo Día tuvo la oportunidad de entrevistar en una cárcel de máxima seguridad a un hombre condenado a 57 años de prisión por asesinar a la mamá de sus dos hijos, el sujeto le admitió a este programa que la mató porque no supo dominar sus celos puesto que no soportó la idea de que su pareja estuviera saliendo con un hombre distinto a él. Surgieron las preguntas: ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? ¿Por qué ese y muchos hombres más se obsesionan y matan? Esas preguntas pudieron ser contestadas con suficiente claridad por unos expertos en celotipia, gracias a que este feminicida no se guardó nada en la entrevista y accedió a que conociéramos sus orígenes, sus miedos y cómo paulatinamente se fue convirtiendo en un violento y peligroso celópata.

