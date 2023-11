El caso de Laura Juliana Pérez entre la duda de un suicidio y la sombra de un feminicidio

En Séptimo Día conozca el caso de Laura Juliana Pérez, una joven abogada de 30 años quien falleció en un hospital de Sogamoso, Boyacá, tras caer del séptimo piso del edificio donde residía. Pese a que la investigación empezó su curso como un caso de suicidio, la familia de la víctima pide que se revise el caso como un feminicidio, puesto que allegados de la víctima, sospechan que su expareja tuvo que ver con su muerte. Reconstruimos los últimos momentos de Laura Juliana a través de testigos y cámaras de seguridad.

Un experto llegó hasta el apartamento donde Laura Juliana vivía con su novio para analizar desde la física, cómo habría sido la caída de la joven abogada desde el balcón la madrugada del 2 de junio de 2023. Edwin Enrique Remolina es licenciado en matemáticas y perito en física forense: “¿qué se puede analizar en este lugar sobre la caída de Laura juliana? La altura de la de la baranda es de 1.18 metros, es alta, teniendo en cuenta que el cuerpo de la joven tenía una estatura de 1.65 metros. Por lo tanto, físicamente se puede desvirtuar que ella ha tomado un impulso, que se haya resbalado y que haya continuado su movimiento, porque golpearía contra la baranda”.

Según una reconstrucción en 3D que hizo el experto, si se trató de un suicidio, Laura tuvo que subirse al balcón y quedar en cierta posición para poderse lanzar y en ese caso hubiera tenido una caída libre y su posición final hubiese sido muy cerca al edificio. Sin embargo, no fue así y el cuerpo de Laura impactó sobre unas cuerdas de la luz. “Desde el borde del balcón hasta las cuerdas está entre 2.14 y 2.3 metros. ¿tendría que haber un impulso cuando ella cayó del balcón? Sí, tiene que haber salido con un movimiento a una velocidad constante. ¿Eso quiere decir que alguien la empujó alguien la lanzó? Sí, tiene que haber una fuerza externa”.

Esa es la reconstrucción en 3D que hizo el físico de cómo, según su análisis, Laura cayó del balcón. Y la única persona ubicada en el lugar de los hechos con Laura era su pareja Víctor. “¿En este momento el señor Víctor pareja de Laura Juliana está vinculado a la investigación? En este momento el señor Víctor tiene la calidad de indiciado, por esa razón, fue citado a rendir una diligencia de interrogatorio”, responde Lizette Natalia Franco, máxima autoridad de la Fiscalía en Boyacá. “¿El CTI por qué no ordenó en ese momento pruebas, por ejemplo, de ADN, una prueba toxicológica o incluso poder tener acceso a su celular, eso por qué no se hizo en ese momento? Víctor en ese momento obviamente no tenía la condición de capturado y no se encontraba en la escena”.

Pero ¿qué responde Víctor sobre las dudas de la familia de Laura acerca de su versión? El pasado 18 de octubre, en Sogamoso, Boyacá, lo buscamos en la Oficina de Instrumentos Públicos donde trabajaba para el momento de los hechos, allí indicaron que el hombre ya no laboraba ahí. Según la información que pudo recolectar Séptimo Día en Sogamoso desde hace varios meses no ven a Víctor en el municipio. En varias oportunidades le solicitamos una entrevista, queríamos conocer su versión frente a la muerte de su novia Laura Juliana, sin embargo, él no aceptó hablar ante nuestras cámaras.

