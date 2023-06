Denuncias de colombianos que aseguran perdieron los ahorros que habían hecho durante años

Con el fin de buscar una solución o ver la posibilidad de terminar sus deudas, cientos de colombianos han acudido a empresas negociadoras que les brindan la oportunidad de acabar en totalidad con lo que adeudan en algunas entidades bancarias. Sin embargo, aseguran sentirse engañados, pues sus deudas jamás son negociadas en los tiempos estipulados lo que ocasiona que terminen en centrales de riesgo, con líos jurídicos y con deudas de nunca acabar. También hay quienes denuncian que perdieron sus ahorros de varios años. ¿Quién responde? ¿Quién regula este tipo de empresas?

En la industria dedicada a temas financieros, Séptimo Día conoció otra empresa que, según los afectados, perdieron los ahorros que habían hecho durante años: “Perdí mis ahorros desde el año 2008”. “La plata se pierde y no hay manera de recuperarla”. El acusado es la cooperativa llamada Coolever, la cual les ofreció dos servicios importantes. Según ellos, uno era una especie de cuenta de ahorros y el otro era la posibilidad de acceder a un crédito.

Pilar Ortiz, de Bogotá y quien dice ser una de las afectadas asegura inició su ahorro con la entidad. “En ese entonces, eso fue en el año 2008, más o menos comenzamos con $70 mil, cada año subía”. Mientras tanto, Elizabeth Gutiérrez se afilió en 2015: “estaba ahorrando unos $150 mil mensuales, yo tenía lo de los 6 años, eran como $3 millones”. Alberto llevaba afiliado y ahorrando con la empresa, asegura él, desde el 2015: “yo estaba ahorrando $200 mil mensuales, 8 años, como $17, $18 millones”.

Durante la pandemia, afirman que ninguno de los tres pudo seguir ahorrando, pero dicen que sentían un alivio porque sabían que su ahorro estaba seguro, pero aseguran que después al recurrir a Coolever para solicitar parte de su ahorro notaron algo extraño. “Me dijeron no hay subsidios, ya se acabaron y yo dije ‘bueno, por la pandemia’. Al siguiente año volví a pedir los subsidios y me dijeron no hay subsidios”. Elizabeth afirma que el no recibir los documentos que ella solicitaba a Coolever la llevó a sospechar: “desde septiembre yo pedí estados financieros porque no nos respondían, era raro”.

Pilar, Elizabeth y Alberto dicen que tras no recibir información clara sobre lo que pasaba con sus ahorros empezaron a averiguar qué era lo que ocurría, pero un día se encuentran con una sorpresa. “Intervinieron, hubo un desfalco”. “Que había sido intervenida que la estaban revisando, que estaba siendo monitoreadas”. “Una socia que trabaja en otra empresa, ella nos llamó y avisó que la cooperativa había sido desfalcada”

Hasta el día de hoy, ellos aseguran han querido sacar sus ahorros y no han podido, para sumarse a sus males, afirman cada uno de ellos, sacó un crédito con Coolever que aún deben seguir pagando.