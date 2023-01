¿Tiene relación la muerte de 16 recién nacidos con medicamento falsificado dado en clínica?

Secretaría de Salud de Cesar dice que bebés atendidos en Laura Daniela no fallecieron por esa causa, madres se preguntan por qué no avanza investigación.

A todos los niños les administraron Survanta, un surfactante pulmonar que ayuda al desarrollo de estos órganos en bebés prematuros, que la clínica compró a VC Medical, un distribuidor no autorizado y que funciona en una casa.

Medicamentos homeopáticos, antiinflamatorios, quemadores de grasa, tratamientos para neonatos, para el cáncer, psiquiátricos, viagra, antigripales y anticonceptivos femeninos han sido los más falsificados en 2017, según la Policía Fiscal y Aduanera.

“La sociedad sobre la cual recae toda la investigación es DISTRIBUIDORA FARMAPOS S.A.S. con NIT No. 824.005.970-7 y domicilio social en Valledupar y no sobre la sociedad FarmaPOS Ltda con NIT No. 830.134.902-5 y domicilio social en Bogotá.”

