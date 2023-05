Así fue como Juan Carlos Góngora Nieto llegó a la vida de Marilyn Yulieth Rojas

Feminicidio : esa es la palabra con la que desde el año 2015 se tipificaron en la ley colombiana los asesinatos de mujeres producto de una violencia de género. El principal objetivo de la creación de este delito es castigar con penas ejemplares a los feminicidas, pero Séptimo Día pudo establecer que hay muchos casos en los que existen las pruebas para demostrar un feminicidio, sin embargo, el sistema judicial termina condenando estos crímenes con otros delitos menos punibles. Por ello, conozca una investigación sobre el doloroso caso de Marilyn Yulieth Rojas, una enfermera de 29 años, en Bogotá que, según los principales juristas del país, corresponde a un claro feminicidio, pero que tomó un cuestionado rumbo judicial. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso?

En medio de una celebración, una mujer madre y esposa sonría a la cámara, esa es la última imagen con vida que tiene la familia de la bogotana Marilyn Yulieth Rojas. “El 17 de noviembre fue la última vez que yo pude abrazar y ver a mi hermana”. Solo 13 días después de este festejo de su natalicio número 29, ella desapareció de repente.

“Me escribe la compañera del trabajo de Mona para saber por qué no había llegado al trabajo, que si yo tenía conocimiento de ello”. La mona, como le decían de cariño a Marilyn, trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica de salud mental ubicada en el norte de Bogotá. Allí Johana Ramírez era su compañera más cercana: “era una excelente trabajadora, muy organizada, muy buena compañera”.

También era muy puntual con sus turnos, por eso la mañana del 30 de noviembre de 2017, al ver que no llegaba a la clínica, su amiga se alertó: “le pasó algo, se le hizo tarde, rarísimo porque ella era muy puntual, muy cumplidora de su deber, le empiezo a escribir, no me contesta”.

La mujer que recientemente había celebrado sus 29 años era la hija menor de Lilia Oñate, una madre que a pesar de los achaques de su vejez y enfermedad aún recuerda con lucidez a su mona: “era mi última hija, mi consentida y todos la querían, ella vivía pendiente de las hermanas de uno, de los sobrinos”. Amorosa y muy servicial, así también la describe su hermana mayor Johana Rojas: “Marilyn era una niña alegre, muy dada socialmente, casera, en su hogar".

Marilyn había estudiado enfermería y a sus 23 años tenía un gran sueño: “estudiar en la parte de militar, quería vincularse como en esa área de las Fuerzas Armadas” y fue por esa coincidencia o quizá destino que, en el 2010, en Bogotá, conoció a Juan Carlos Góngora Nieto: “él ingresa a nuestra vida, porque al parecer, él trabajaba en el Ejército”.

Algo que lo unió de inmediato a Marilyn a pesar de que él era 23 años mayor que ella, tenía 46 y dos hijos de otro matrimonio. Siete meses después Marilyn no llegó al Ejército, pero sí al altar. Enamorada se casó en mayo de 2011. Con el pasar de los años, cuenta Johana, empezaron a salir a la luz comportamientos preocupantes de Juan Carlos.

