¿Se puede ser amigo de tu ex? Diego Trujillo y Jennifer Leibovici lo revelan

‘El arte de compartir la tusa post conflicto’ es una historia que describe la relación de pareja y como lo afirma Diego es un tema que desde siempre le ha inquietado ya que para él nunca ha sido fácil tener una pareja establecida.

Sin tapujos ni ‘pelos en la lengua’, esta pareja le contó todos los detalles de su trabajo juntos y su forma de llevar su vida laboral ahora que son pareja a la Revista Vea. Estas son algunas de las respuestas que respondieron los actores.

Publicidad

¿Casi nadie sabe vivir la tusa en pareja?

D: “Creo que, en las relaciones de pareja, vivimos en pañales. Aprendimos a relacionarnos en pareja, como producto de una idea impuesta: que la única forma de tener una relación es casarse y tener hijos. Esa es una enseñanza religiosa. Si uno es capaz de verse a sí mismo y pensar cómo se quiere relacionar con otra persona de la manera como le convenga por su propia naturaleza, creo que las parejas serían mucho más felices. Igual ocurre con las terminaciones: si se pudiera tener una relación con esa persona para siempre, tendría el mejor amigo para toda la vida. Se entiende el desamor como si fuera una cosa planeada de manera malintencionada y no es así. Si al terminar no ha habido engaños y traiciones, es cuestión de dejar el ego de lado, entender y seguir adelante como amigos”.

¿Eres amigo de tus ex?

D: “Sí. Mi gran amiga en la vida es Tatiana, la mamá de Simón. Es una mujer incondicional conmigo. No digo que Jennifer no lo sea. Es algo mucho más reciente, pero Tatiana es de la vida entera. Todas mis ex son amigas”.

Publicidad

J: “Tengo relación con mis ex, pero no soy amiga de ellos, hasta Diego. Los llamo en sus cumpleaños. Nos podemos tomar un café”.

¿Qué le recomiendan a la gente para vivir la tusa en compañía?

Publicidad

D: “El título de la obra no es gratuito. Estoy diciendo que la esencia del posconflicto, desde el mínimo grado, que es la relación de pareja, hasta el máximo, que sucede entre los colombianos, surge de lo mismo: de la posibilidad de reconciliarnos con el otro, y aceptar las diferencias y seguir caminando juntos”.

J: “Mi consejo es ser siempre fiel a sí mismo, dejar el ego a un lado y tratar de resolver las cosas desde el amor. Suena un poco hippie, pero es verdad”. ¿Se puede desandar el camino?

Publicidad

D: “En esencia, después de terminar y plantear las cosas, uno ya está por encima de todo”. J:”Cuando los dos entienden por qué se acabó la relación, creo que volver a tenerla es sentenciarla”.