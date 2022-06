"Tu música no llena nada": Christian Nodal promete responderle a J Balvin con una tiradera

El cantante J Balvin es el protagonista de un nuevo enfrentamiento entre colegas musicales, anteriormente con el puertorriqueño Residente, quien sacó a la luz una canción con un mensaje contundente hacia el paisa. En este caso, luego de la revelación del nuevo look de Christian Nodal, el colombiano reaccionó de forma graciosa en sus redes, sin embargo, el mexicano no lo tomó de buena manera.

Todo comenzó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Balvin, en el que compartió una fotografía con el título "Encuentren las diferencias", refiriéndose al nuevo cabello rubio de Nodal, puesto que el reguetonero también tiene el pelo muy similar.

Como si fuera poco, momentos más tarde, el vocalista antioqueño nuevamente usó su red social para mostrar un video en el que decía: "Ya no más, esto solo fue para divertirme, ahora vamos pa' las cosas de verdad", decía entre risas. Agregado a esto, hizo una referencia a la ruptura amorosa entre Belinda y Christian escribiendo: "Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda".

No obstante, el artista de música popular no se guardó nada y respondió ante todas las burlas comentando: "Miren mi gente, este compa amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no anda coherente que el cabr**n tiene un documental, hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí ".

Finalmente, expresó que a raíz de lo sucedido escribirá una canción al estilo del exvocalista de Calle 13: "Y como todos ya saben, yo no soy nada bueno pa' hablar, por eso mismo, ahorita voy pa' la cabina porque pienso grabar algo, que pienso sacar esta noche o mañana temprano en la noche (...) para este compa que no ha aprendido, que te dio una patada Residente y no entendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque la mía... yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más”.

¿Qué dirá la próxima canción de Nodal hacia J Balvin? Por ahora este enfrentamiento está comenzando.