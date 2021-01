Shaila Dúrcal atribuye a la muerte de su madre el hecho de no tener hijos biológicos

La cantante Shaila Dúrcal ha acudido al programa que Bertín Osborne tiene en televisión para sincerarse sobre algunos de los capítulos más importantes y mediáticos que se han sucedido en sus 41 años de vida.

En una de las entrevistas más íntimas que ha concedido en los últimos tiempos, la intérprete ha revelado que su precipitada mudanza a México, donde ha vivido más de una década y hasta su reciente regreso a España, se explicaba en buena parte con su necesidad de "huir" del dolor en que la sumió la muerte de su madre, la inolvidable Rocío Dúrcal, en el año 2006 y a causa de un maldito cáncer de útero que se la llevó demasiado pronto.

"He de reconocer que hui y me escondí. Ahora he sentido la necesidad de volver y apoyar a mis hermanos", ha reconocido al tiempo que revelaba que la grave enfermedad que aquejaba a su hermano Antonio Morales, quien estuvo varias semanas en una UCI tras contraer el temible coronavirus, fue de alguna forma el detonante de su vuelta a su país. Shaila también ha tenido oportunidad de estrechar aún más los lazos que le unen a su hermana mayor Carmen Morales.

Mira tambi´én: Shaila Durcal abrió su corazón en La Red y contó todas sus tristezas

Asimismo, y en un arranque de naturalidad, Shaila ha querido reflexionar sobre los motivos de que no haya tenido hijos biológicos con su marido Dorio Ferreira. Además de subrayar que su instinto maternal está ya más que satisfecho gracias a su hijastra Aitana, de 16 años y fruto de una relación anterior de su expareja, la artista ha atribuido de alguna forma su situación al importante vacío que en su vida dejó el fallecimiento de su querida y legendaria madre.

"Pienso que iba a faltar esa conexión con la abuela. Eso es echar de menos", ha señalado en su charla. "A mí la hija me la dieron hecha. Ya tiene 16 años y casi salimos juntas... Tengo 41 años y si fuera a tener hijos, me tendría que poner ya. Pero mi marido se ha quedado en la práctica", ha bromeado para incidir en la solidez del núcleo familiar que forma con Dorio y Aitana.

Publicidad

Por: Bang Showbiz