Nicky Jam es captado hablado con su expareja Aleska Genesis, ¿habrá reconciliación?

El cantante de música urbana Nicky Jam mantuvo una relación amorosa con la modelo venezolana Aleska Genesis, pero el idilio tan solo duro 7 meses, aunque fue una de las rupturas más sonadas del espectáculo latino, debido a los llamativos regalos que hubo de por medio. Después de que el mismo cantante diera a conocer el rompimiento con la mujer no se les había visto juntos de nuevo.

La famosa expareja fue captada hablando de forma amena en un bar, mientras ella estaba contándole algo se le puede ver a él muy atento a las palabras de la modelo, por lo que este hecho abrió las puertas a una posible reconciliación después de casi tres meses de su rompimiento oficial. Sin embargo, el cantante y la venezolana fueron captados saliendo del trailer de Nicky con una vestimenta más relajada y pasando una tarde de sol.

Aunque algunos rumores parecen apuntar a que el interprete de 'Travesuras' y la reconocida mujer estarían llevando una relación de amigos, esto después de una declaraciones del propio artista por medio de su cuenta oficial de Facebook.

En las imágenes se puede ver a Nicky y Aleska muy sonrientes; el cantante se muestra bastante atento y cordial con la mujer. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho comentarios oficiales al respecto, sin embargo, los seguidores de ambas personalidades no descartan una posible reconciliación.

Comentarios como: "Este hombre no halla que hacer", "Se ve que solo conversan como amigos", "Ese no encuentra que hacer con su vida sentimental", "Son amigos con derechos", son los que se pueden leer por parte de los internautas, apuntando siempre a una relación abierta por las declaraciones del puertorriqueño.

"Les voy a decir por qué es mejor ser amigos con derechos que tener novia: 1. Papi, no te toca presentar la familia, ni que estén preguntando qué son, dónde se conocieron ni nada. 2. No van a pelear por celos, eso es ley, los amigos con derechos no se celan. 3. No toca celebrar aniversarios o fechas especiales, 'tas tranquilo en lo tuyo. 4. Es sin rodeos, van a lo que van, a lo que nos gusta y listo", fueron las palabras escritas por parte del cantante en su red social Facebook. ¿Será que Nicky se retractará de sus palabras?