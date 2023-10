El Padre Chucho habló de sus inicios dentro de la iglesia hace 28 años: “amo a mi esposa”

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como El Padre Chucho , tiene las miradas de muchos sobre él, pues hace unos días regresó a Colombia después de pasar un gran susto en Jerusalén mientras estaba de viaje con un grupo de feligreses.

A través de varios medios de comunicación, el religioso pidió ayuda para poder devolverse a su país, pues durante la peregrinación él y su grupo estuvieron en riesgo todo el tiempo, tras quedar en medio del conflicto entre Israel y Palestina.

Ahora que el sacerdote ha regresado, muchos están pendientes de sus declaraciones, entrevistas y cómo no, también ha recibido un elevado número de cuestionamientos sobre el viaje, si los religiosos le pagaron a él o cuál fue la forma en la que organizaron el peregrinaje.

Orjuela se ha defendido de esta polémica y aseguró que no tiene una agencia de viajes, además, él mismo fue la persona que pagó todo lo que le correspondía y no cobró nada por viajar con las personas que buscaban ir a Jerusalén.

Vale la pena resaltar que el sacerdote tiene bastante experiencia dentro de la iglesia y en sus redes sociales ha hablado del tema, mientras que hace énfasis en la importancia que ha tenido para él cumplir con este rol en su vida.

Fue hace 28 años cuando tomó la decisión de ser sacerdote y desde entonces honra sus votos día tras día. Por eso, en Instagram compartió una instantánea mostrando cómo se veía en ese momento y agradeciendo por todo lo que ha sucedido en su vida.

“28 años cantando para Dios, dándole mi vida, y todo ha valido la pena”, escribió y continuó con una afirmación que, inicialmente, confundió a muchos de sus seguidores “Soy un sacerdote feliz, amo a mi esposa la iglesia y mi vida es para Él”.

En la instantánea parece que está caminando frente a una iglesia llamada St. Joachim, mientras tanto sostiene un instrumento musical que podría ser una guitarra y va todo vestido de negro, usando su cuello clerical.