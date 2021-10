¡Despampánate! Revelan video de Karol G bailando twerking sobre el escenario

La reconocida cantante paisa Karol G no para de causar revuelo en redes sociales, pues no solo sorprende a sus seguidores con sus cambios de look, despampanantes fotografías e increíbles canciones que los ponen a cantar y bailar, sino también con sus bailes sensuales sobre el escenario.

Y es que recientemente se filtró en Instagram un clip bastante sugestivo de la intérprete de temas como ‘El makinon’ y ‘El barco’, donde se le ve sobre el escenario en lo que parece ser uno de sus conciertos de la gira ‘Bichota tour’ bailando con el dembow que tanto la caracteriza, pero con un twerk bastante particular.

Allí se ve a la reguetonera con un outfit urbano, vistiendo un blusón con estampado en el frente, botas blancas largas, aretes de aro grandes acompañados de su cabello lacio y azul hasta la cintura.

Asimismo, en medio del show al ritmo de su exitosa canción ‘Bichota’ se pone de lado y va bajando poco a poco mientras mueve sus caderas, en seguida toca el suelo, mientras sonríe y el público grita para que se siga moviendo, bailando twerking como toda una profesional, resaltando que las clases y la danza han estado muy presentes en su carrera en los últimos tiempos.

El clip fue compartido por una cuenta que sigue de cerca la vida de los reguetoneros popularizándose entre todos los fanáticos de la ‘Bichota’, alcanzando más de 5 mil likes y decenas de comentarios, unos admirando a la artista, mientras otras personas la cuestionaban por hacer ese tipo de bailes.

“Te pasas de sexi eres una bomba”, “ahora la moda es en el piso”, “ella tiene qué pensar qué los niños también ven esto” y “fatal”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el post.

Un gran baile que de seguro dejó boquiabierto a más de uno y a la expectativa de muchos colombianos que esperan con ansias a la cantante antioqueña en diciembre con su show en la ciudad de Medellín.