Ana Gabriel expresó que quiere retirarse muy pronto de la música; conoce los detalles

Ana Gabriel lleva ya más de 48 años de carrera musical y ha sido reconocida con 13 premios internacionales, entre ellos el Grammy, Grammy Latino y Billboard. Recientemente, la cantante anunció a sus fanáticos qué ya se encuentra un poco cansada y por eso tomó una importante decisión.

La mexicana afirmó que piensa retirarse de los shows, ya que a sus 67 años desea dedicarse a otro tipo de rutina en su vida: "Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, tengo derecho a vivir".

En medio del concierto relató que ahora tiene planes de disfrutar a su familia de otra manera y poder compartir tiempo de calidad junto a sus seres más cercanos. Sin embargo, también vivió un momento de tensión luego de dicho anunció.

Todo ocurrió luego de que la intérprete de 'Simplemente Amigos' fuera abucheada por las personas que se encontraban presentes en el recinto, al momento en que ella empezó a compartir sus diferentes opiniones sobre la política y lo qué estaba ocurriendo en Venezuela.

Habló sobre la marcha que se celebró en distintas ciudades de México por motivo de la reforma electoral: "Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total… Por eso no he vuelto a México, a Nicaragua o a Venezuela".

Al momento de expresar su punto de vista la gente le pidió que mejor cantara, a lo que ella decidió tomarse un receso para calmar su molestia, y después de unos minutos volvió para continuar con su increíble show.

Por este motivo usó su cuenta personal de Instagram para referirse a lo que pasó en Los Ángeles: "A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbró, parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante".

"Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero si me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música, gracias por su comprensión los espero mañana", concluyó Ana Gabriel.

Por el momento la intérprete de 'Quién como tú' tiene previsto todavía una serie de conciertos en Estados Unidos y una gira por Europa, así que su fecha de retiro no se conoce aún.