En ‘Alas Rotas’, Muzaffer le hace una escena de celos a Nefise
Gracias a la información que le dio Azime, Muzaffer va a la marina para alejar a Nefise de Kemal, el jefe de Emre, y quien está interesado en la mujer. La acusa de serle infiel cuando aún no firman el divorcio.
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¡Veámonos!
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Gracias a la información que le dio Azime, Muzaffer va a la marina para alejar a Nefise de Kemal, el jefe de Emre, y quien está interesado en la mujer. La acusa de serle infiel cuando aún no firman el divorcio.