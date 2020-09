Diana y Clara sostienen una franca conversación entre madre e hija

Tras el encuentro, la joven no entiende con todo el mal que le hicieron, por qué Clara no le guarda rencor a don Belisario, su suegro. Mejores momentos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4n8w5xOJJp0mT1qLZJ-X8MeJRINccty0 Carmelo Alvarado es un hombre de orígenes humildes y valores firmes que, gracias a su carisma e inteligencia, se convierte en el presidente de México. Carmelo es acusado y encarcelado injustamente por un fraude millonario que no cometió, causando un escándalo en el país. Sin embargo, Carmelo luchará contra el sistema corrupto detrás del esquema de fraude para limpiar su nombre por el honor de su país y su familia. Elenco Preso #1: Erik Hayser, Alejandra Ambrosi, Alejandro de la Madrid, Arturo Peniche, Angélica Celaya, Otto Sirgo, Guillermo Quintanilla, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa Suscríbete [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2CHpld2 Síguenos en Google: http://bit.ly/2m5tNMp https://posts.google.com/share/kCZHcr1q Nuestras Redes Sociales: Instagram: https://www.instagram.com/caracoltv Facebook: https://www.facebook.com/CaracolTV Pinterest: https://es.pinterest.com/caracoltv/