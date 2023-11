Carlos Kajú, quien dio vida al hijo de Pedro el escamoso, presentó su casting cuando tenía 8 años

Siendo tan solo un niño, pero con inmensas ganas de comerse el mundo, Carlos Kajú logró quedarse con el papel de Pedro Jr. En Pedro el escamoso , un pequeño que se caracterizaba por su ternura, sinceridad y por la forma en que se llevaba con cada uno de los personajes.

En diálogo con Caracoltv.com, el actor de 31 años reveló detalles de su participación en la producción como de qué manera se preparó para dar el casting, cuáles elementos utilizó para caracterizarse o cómo lograba aprenderse los libretos siendo tan pequeño.

Pedro Jr. Fue una oportunidad enorme para iniciar su carrera

Kajú tuvo la posibilidad de estudiar actuación desde temprana edad en una academia y, cuando llevaba allí aproximadamente seis meses, fue contactado para presentar su casting en la exitosa historia.

Pese a que había muchos niños ofreciendo la prueba y él no se parecía mucho físicamente a Miguel Varoni , Carlos se armó de valor y lució un atuendo que rápidamente llamó la atención de quienes estaban analizando su puesta en escena.

“Me acuerdo de que me fui de una vez caracterizado, con una peluca en su momento y una camisa como roja. Muy escamoso, la verdad. A mí me tocó usar extensiones y ya me quedé después en la novela con mi cabello”, explicó en medio de la entrevista.

Asimismo, señaló que, una vez obtuvo el papel, inició con el proceso de construcción del personaje, que estaba compuesto precisamente por la parte física y de personalidad.

Respecto a su look, admitió que sí llegó a utilizar extensiones en la parte de atrás; no obstante, a medida que avanzaban las grabaciones también crecía su cabello; por lo que se lo dejó largo para que fuera mucho más rápido y práctico el tema del maquillaje.

En cuanto a su experiencia aprendiéndose los libretos, Kajú aseguró que toda la vida se ha caracterizado por tener la capacidad de aprenderse rápidamente los temas que estudia, siempre y cuando ponga en práctica algunos trucos.

“Llegaba de grabar y de una vez tenía que ponerme a estudiar no sé cuántas escenas (…) Antes de acostarme debía aprenderme sí o sí casi todo o todo, cosa que cuando tuviese que dormir, pues en mi cerebro empezaba a repetirlo”, agregó.

Finalmente, confesó que fue una etapa de crecimiento, pero también de muchos retos, pues debía combinar su carrera en el mundo del entretenimiento con sus estudios en cuarto de primaria.