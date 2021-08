Nuevo Rico, Nuevo Pobre: gran estreno miércoles 18 de agosto a las 10:00 p. m.

Nuevo Rico, Nuevo Pobre es una historia que comienza 30 años atrás cuando, en el hospital de un pueblo llamado San Francisco, dan a luz dos mujeres de diferentes familias y de distinta clase social. Una enfermera llamada Lucero Molina, y que trabaja en este hospital, llega al centro médico en estado de embriaguez y, debido a esto, intercambia a los recién nacidos por error. La familia Ferreira se lleva a Andrés, mientras que la familia Galindo se lleva a Brayan.

El tiempo pasó y ahora Andrés es presidente y dueño de la empresa Mundo Express, y a su vez es el novio de la modelo más cotizada del país, Fernanda Sanmiguel, una mujer ambiciosa que solo está con él por su dinero, además, es la amante de Mateo López, quien la utiliza para quedarse con la fortuna de los Ferreira. Andrés es un tipo frío e indiferente, que solo vive para su empresa.

Por otro lado, Brayan es un hombre perezoso que vive junto a su padre Leónidas Galindo en una pensión modesta llamada La caridad. Brayan es novio de Rosmery Peláez, quien trabaja como secretaria de presidencia en Mundo Express, y con la que pronto irá al altar.

Drásticamente sus vidas cambian cuando, antes de morir, la enfermera que atendió el parto de las dos familias envía una carta confesando que, accidentalmente, cambió a los dos bebés. Así, Andrés deja de ser un Ferreira rico, y ahora tiene que vivir en la pensión lleno de incomodidades; mientras que Brayan se convierte en un Ferreira y en dueño de Mundo Express. Este intercambio causa la enemistad entre Andrés y Brayan.

Este cambio de vidas tiene efectos inmediatos: Andrés pierde todos los beneficios que había disfrutado, e incluso, su novia Fernanda Sanmiguel termina su noviazgo debido a que ya no es millonario. Su vida como un Galindo comienza asumiendo la deuda que tiene su padre con Edmundo Gonzaga un hampón que hace de prestamista del barrio Bosquecitos, lugar en donde se encuentra ubicada la pensión La caridad, y que amenaza de muerte a sus deudores, entre ellos a Leónidas, quien es fuertemente golpeado por los secuaces de Edmundo.

Por otro lado, pese a que su vida cambió y ahora es millonario, Brayan se vuelve bastante engreído, se olvida de sus amigos de la pensión, y termina su relación con Rosmery, para ennoviarse con Fernanda Sanmiguel. El joven asume la presidencia de Mundo express, pero su gestión es todo un desastre pues arruina un negocio con unos inversionistas estadounidenses, quienes prefieren invertir en las empresas rivales. Posteriormente, la empresa entra en crisis debido al poco conocimiento de Brayan en temas de economía y administración de empresas. En cuanto a Rosmery, se siente devastada y comienza a enamorarse de Andrés, a pesar de sentir miedo por iniciar una nueva relación.

Para Carolina Acevedo, una de las protagonistas de esta historia, grabar Nuevo Rico, Nuevo Pobre fue de sus mejores experiencias:

"Hacer parte de esta producción ha sido absolutamente increíble, el grupo con el que trabajamos fue muy unido y lleno de talento. Estábamos muy bien dirigidos, con un texto fantástico, con los personajes súper claros. Ha sido uno de los mejores grupos con los que he compartido, por no decir que el mejor y eso se ve reflejado en la pantalla. Nuevo Rico, Nuevo Pobre es una historia divertida y diferente, con valores, en donde se ve claramente que la felicidad no la hace la plata".

Por su parte, Jhon Alex Toro, otro de sus protagonistas, quien interpreta a Brayan afirma que:

"Este es un personaje que me ha dado mucho reconocimiento, fue muy divertido interpretarlo, tengo que darle mucho crédito a los libretos y a la dirección de Andres Marroquín que iban perfilando la interpretación de mi personaje. Un proyecto que seguramente le va a traer muchas risas, un rato de entretenimiento y esparcimiento a todos los televidentes".

No se pierda a partir del próximo miércoles 18 de agosto, de lunes a viernes, a las 10:00 p. m. por Caracol Televisión Nuevo Rico, Nuevo Pobre una historia llena de humor y drama en donde sus protagonistas, vivirán en un constante enfrentamiento y en la que ambos tendrán que aprender de este intercambio de suerte