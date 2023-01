“Ya no tengo que demostrar nada a nadie”: Jarlinson Pantano sobre supuesto dopaje El ciclista colombiano, que ganó una etapa en el Tour de Francia 2016, dio positivo por dopaje con EPO eritropoyetina el pasado febrero de 2019. Se ha retirado de su carrera y decidió no luchar para no arriesgar el patrimonio que le deja a sus hijos, pero asegura ser inocente.