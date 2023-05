William Vinasco Ché, el narrador que cambió la forma de ver fútbol en la televisión

Sus gritos de gol han alegrado durante décadas a varias generaciones de colombianos, su voz acompañado millones de personas que lo siguen desde hace ya 50 años y sus frases divertidas y pegajosas ya hacen parte de la cultura popular del país. Los Informantes puso a William Vinasco Ché a narrar sus goles y sus autogoles y hasta descubrió cuáles son una de esas dos cosas, qué más le gusta hacer en la vida.

“En un partido en Barranquilla de la Selección Colombia, con problemas y peleas, de todo, se presentó perdimos el vuelo de regreso, ya no podemos volar, la señora siempre me iba a recoger al aeropuerto y yo de manera osada le digo al aire ‘perdí este avión, esta noche que no me esperes en la casa’ mandándole yo el mensaje a ella al aire, imagínate, entonces cuando regresé yo al hotel a Barranquilla, ‘ajá en la casa no sé qué, te vas de rumba, ahí en la parranda’”. Hay quien dice que sus frases son casi tan famosas como el Padre Nuestro, el himno nacional, que ya hacen parte del patrimonio cultural o que se metieron en las cabezas de varias generaciones, incluso más de lo que muchos quisieran.

“Me gané un carterazo, en Cali, una señora me dice ‘por culpa suya mi marido nunca llega a la casa, él dice que William dijo que no lo esperen en la casa’ y me cascó a la señora”. El hombre del carterazo es William Vinasco Ché, el narrador deportivo más icónico de la historia de Colombia, el que nos enseñó que un partido de fútbol sin goles es como una relación que no termina de cuajar, puede haber mucho toque, toque, pero de aquello nada. El hombre con caché que cambió para siempre la forma de relatar fútbol en televisión.

“La gente antes le quitaba el volumen al televisor por el narrador emotivo de la radio y finalmente yo le puse un poquito más de alegría, de entusiasmo y ya la gente se fue alejando del audio de la radio y ya se quedó con él volumen de la televisión”. Eran los años 80 la gente estaba acostumbrada a los narradores con exceso de energía en la radio, pero demasiado parcos en la televisión, hasta que llegó Vinasco Ché con ese estilo divertido y puso a medio país adivinar cuál es una de las dos cosas que más le gusta hacer en la vida. “Como es un horario familiar prefiero no responder”.