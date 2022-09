Una colombiana y su esposo son un modelo a seguir del periodismo en primera línea de batalla

Después de 20 años de una larga y sangrienta guerra contra el terrorismo en Afganistán, se cumplió ya un año desde la retirada de las tropas norteamericanas y el regreso de los talibanes al poder. Una periodista colombiana, armada de una cámara y un bastón, regresó a Kabul a contar lo que dejó la guerra. amor en el frente de batalla.

No muchos los conocen, pero en Estados Unidos, la colombiana Marcela Gaviria y su esposo Martin Smith son un modelo por seguir del periodismo en la primera línea de batalla. Se enamoraron persiguiendo historias de narcos y terroristas. Se han ganado todo tipo de premios y tuvieron en la mira a Osama bin Laden incluso antes de que se convirtiera en el hombre más buscado del planeta por los atentados a las Torres Gemelas. Los Informantes los recibió a su regreso de su último viaje a Afganistán. El poder de una pareja armada con una cámara y un bastón y la voluntad de quien no conoce la palabra no.