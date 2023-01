Tengo prohibido quejarme y olvidar: El Puma vuelve a rugir

Dice que fue un milagro volver de la muerte el 16 de diciembre de 2017. Agradece a su donante y a la familia pues estuvo a punto de partir de este mundo.

“Tuve que empezar de cero. La voz al principio no me salía para nada y hablaba con mucha dificultad”, detalla el cantante venezolano quien recuerda que alcanzó a perder la capacidad para comer por sí solo o incluso poder colocarse los zapatos.

“Nadie es eterno y es una forma de egoísmo brutal decir: ‘ahí les dejo mis canciones, mis palabras para no me olviden’. No pasa nada, te fuiste, te lloraron un rato y el mundo tiene que seguir girando”, sentencia.