Suso, el paspi y su no tan feliz álter ego Dany Hoyos

En Colombia, unos dos millones de personas sufren de alguna condición relacionada con la depresión. Para Dany Hoyos el humor es un salvavidas, una manera de decirle a la mente que la vida es menos dura de lo que parece. Viene de una familia humilde antioqueña.

Apenas se graduó de bachiller trabajó con su papá en una funeraria, pero también vendió buñuelos, repartió tintos, lavó taxis y hasta fue árbitro de fútbol.

Publicidad

Tiene una escuela de arte llamada Te Creo. Confiesa que solía aislarse al vivir sus episodios de depresión, pero ya no lo hace y ya puede contarles a las personas lo que padece para que no sea extraño si no está tan entusiasta como su personaje.