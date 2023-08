‘Sound of Freedom’: El viaje de Cristal Aparicio y su familia detrás del estrellato

Son dos historias en una. La película ‘Sound of Freedom’, basada en hechos reales, es sobre un agente de seguridad nacional de Estados Unidos que arriesgó su vida para combatir el tráfico de niños y se embarca en una peligrosa misión que busca salvar a una niña de un grupo de traficantes y la de cristal Aparicio, quien hace de Rocío, una de las niñas robadas y abusadas que está disfrutando del éxito de un papel al que llegó después de mucho, muchísimo sacrificio.

“Me da mucha nostalgia porque digamos que ahorita pues el boom de la película ‘Sound of Freedom’, todo el mundo me ve como una niña de 11 añitos que fue a la edad de la que lo grabé, entonces cuando se enteran de que acabo de cumplir 17 años es como ¿en qué momento?, ellos dicen viajé cinco años al futuro, entonces como que me da mucha nostalgia”. Esta joven actriz Cristal Aparicio tenía 11 años cuando se metió en el papel de Rocío en la película ‘Sonidos de Libertad’ en el papel de una niña que cae en una red de tráfico infantil.

Es una película estremecedora, un exagente del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos dedicado a luchar contra el tráfico y la explotación sexual de niños y el caso de un par de hermanos engañados detrás del sueño del modelaje y la actuación que terminaron vendidos como esclavos sexuales y no es ficción.

“No es solo que una niña les esté hablando de esto, sino es crear conciencia en el mundo. Una niña les está contando esta historia pues que en este caso es Rocío, de ‘Sound of Freedom’, que es un caso de la vida real que ocurrió acá en Colombia, creo que el mensaje que quiere dar esta película, a pesar de la historia tan dura que cuenta, es un mensaje de esperanza para esos niños que pasan por esas situaciones y piensan que no pueden salir de ahí. Es un mensaje para ellos”.

Publicidad

Cristal también ha querido convertirse en una estrella, siempre está imitando, bailando, cantando, grabando y aunque ha vivido momentos muy difíciles ha tenido mucha mejor suerte que Rocío. “Yo soy cucuteña, nortesantandereana, mi familia no tenía los mejores recursos de la vida, pero vivíamos bien e iniciamos cantando, nosotros éramos cantantes. En mi familia no hay actores, somos músicos, todos somos músicos”.

“Tengo un hermano mayor que es cantante. Nosotros cantábamos. Hacíamos serenatas en Cúcuta, en diferentes pueblitos, cantamos, mi mamá me acuerdo de que me ponía unos moños y me vestía de mariachi toda chiquitica, con mi hermano mayor y a mí me encantaba desde siempre. Ella empezó de la mano de su hermano Juan David, que soñaba con ser cantante y entre los dos embarcaron a su mamá Yoneida Cárdenas en la locura de un viaje detrás del estrellato. A Juan David lo escogieron para La Voz Kids y esa fue la puerta para lo que vino después para ambos.