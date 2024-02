Samuel Mariño desafío los estereotipos y convirtió su voz única en un instrumento de éxito

Nuestra voz nos identifica tanto como el color de los ojos o como nuestra forma de caminar, es parte de lo que somos. A Samuel Mariño le tomó mucho tiempo a aceptar la suya, pero un consejo inesperado le cambió la vida y logró hacer de lo que para él y para los que durante tantos años lo matonearon, era un defecto, algo verdaderamente excepcional. ¿Que cómo suena? Como los ángeles.

“Qué importa cómo eres, si eres bajo, flaquito, gordo o cualquier cosa, lo que importa es tú esencia, lo que tú eres y lo que tú tienes que decir al mundo”. Y él tiene mucho que decir solo, que lo dice cantando. Para conocer a Samuel Mariño hay que escucharlo, su voz es su fuerza y su esencia. Tiene una voz excepcional, atípica, Samuel es soprano que en italiano significa soberano o superior, es la voz más aguda del registro vocal femenino y él es hombre. Y por eso, cuando canta sacude al mundo del espectáculo.

Ha recorrido un camino difícil porque su vida ha tenido drama, amor, fantasía y lucha, como las vidas que interpreta en el escenario. “Yo llegué la música por casualidad, porque mis padres trabajaban muchísimo, ambos son profesores universitarios y me tenían que mantener ocupado, así que yo hice piano, también jugué béisbol, aunque no me lo crean. Por supuesto el piano, que yo aprendí fue parte del sistema de que todos conocemos, el Sistema Nacional de Orquestas, qué orgullo que Venezuela me dio es educación musical”.

De niño le quedaron bases de una formación musical sí, pero también unas ondas cicatrices que por años fueron heridas abiertas por el acoso escolar de los compañeros del colegio que lo atormentaron sin piedad. “Hicieron de videos de mí en YouTube, burlándose de mí. “¡Muy duro, pero yo creo que finalmente eso me preparó para hoy en día estar aquí, para endurecerme porque estar frente a un escenario 3.000 personas y exponerse es algo muy duro, muy fuerte también!”

Publicidad

Su forma de hablar, su personalidad, pero sobre todo por el tono de su voz eran motivo de burla permanente en el colegio: “me molestaba muchísimo por esta voz y también por como yo era, porque mi voz no cambió completamente, mi laringe no bajó, como tú ves no tengo manzana de Adán como los hombres tienen, me molestaban, me hacían bullying, yo le pedí a mis padres que me llevaran al médico para saber cómo podemos encontrar una solución”.

El matoneo estaba haciéndole muchísimo daño, vivía asustado desmotivado y se sentía muy solo. Con esa angustia, a los nueve años les pidió a sus padres que lo llevaran al doctor. “Me dijo sí, podemos realizar esa operación, pero hay un riesgo de que simplemente pierdas tu voz o que tu voz se convierta inestable, yo intenté, yo hice un poco de terapia para hacerla más grave”. Consultaron varios especialistas hasta que uno sí pudo hacer algo por él: “Y él me dijo ‘¿por qué no intentas cantar ópera?”