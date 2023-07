El registro de un daño ambiental para muchos es como que: "eso no es conmigo", no ven el impacto porque no es tan evidente o creen q no los afecta. pero si supieran que la minería ilegal en un parque natural, sin dios ni ley, está empezando a contaminar con mercurio el agua que toman un millón de personas, debería ser un escándalo. La agonía de Los Farallones de Cali y la devastación que ya llega a la mesa de los caleños.