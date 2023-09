Raúl Carvajal: la lucha de un padre por la memoria de su hijo víctima de 'falsos positivos'

Dicen que en Colombia la realidad suele superar la ficción y ese podría ser el caso de Raúl Carvajal, un hombre que durante más de una década y hasta el día de su muerte vivió dentro de un camión parqueado en la esquina del centro de Bogotá desde donde pedía justicia para su hijo. Un cabo del Ejército que fue asesinado después de negarse a participar en un caso de ‘falsos positivos’. Una lucha hasta después de la muerte.

“Cuando él entró el camión, pues todo mundo me va a correr. Mi papá se mete al camión, sube el cadáver de mi hermano en la parte de arriba, ya viene la Policía corriendo, halan a mi papá. Él no se deja, halan el ataúd y cuando el ataúd cae entonces ya mi papá pues se descuida también, lo halan a él”. La noticia le dio la vuelta al mundo, era febrero del 2011, un hombre de campo, don Raúl Carvajal trajo su viejo camión desde Montería hasta Bogotá, lo parqueó en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso de la República y sacó el cadáver de su hijo, un cabo del Ejército asesinado tras negarse a matar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

“Y me llama y me dicen Patricia corre, prende la televisión, está tu papá con tu hermano mono en televisión, una locura, yo salí corriendo, me subí un avión con mi mamá y dije no podemos dejar a mi papá solo”. Doris Patricia Carvajal no podía darse el lujo dejar tirado a su papá en una ciudad extraña, solo con el cuerpo sin vida de su hermano Raúl Antonio, el que llevaba el mismo nombre de su padre, el mono, el soldado orgulloso que no fue capaz de ejecutar la orden de matar a quien no consideraba enemigo, el hombre que a los 29 años fue asesinado de un tiro en la cabeza.

“La denuncia con la que llegó yo aquí a Bogotá que estoy haciendo hace cuatro años que asesinaron a mi hijo el oficial del ejército Raúl Antonio Carvajal Pérez”. “El señor soldado no tiene mando, el soldado no está en función de ir a matar. El soldado está cumpliendo con un deber, pero sus superiores eran lo de los resultados, eran los de las medallas”. El de los ‘falsos positivos’ es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia reciente de Colombia, una práctica sistemática en la que miembros de las Fuerzas Militares mataban jóvenes inocentes y los hacían pasar por guerrilleros dados de baja en combate en contraprestación, quienes ejecutaban las órdenes recibían condecoraciones, permisos y hasta premios por parte de sus superiores.

“Y en esa época, nosotros creíamos que de verdad vivíamos en un país que tenía una guerra, que había unos malos y unos buenos, hoy yo ya no sé quién es malo y quién es bueno”. Según la Justicia Especial para la Paz, la JEP, al menos 6.402 personas fueron asesinadas en los ‘falsos positivos’, pero el caso del cabo Carvajal es atípico, es diferente, de hecho, podría parecer todo lo contrario, el mono terminó muerto por negarse a matar y su papá luchó hasta el último día de su vida para que la historia de su hijo no quedara en el olvido.

Ricardo Silva es escritor y de los buenos, le gusta contar historias y recrear universos de personajes de la vida real que han sido ejemplo de dignidad y su libro más reciente ‘El libro del duelo’ cuenta precisamente una historia de dignidad, la historia de don Raúl Carvajal. “Yo sé cómo se parte el corazón cuando a uno le matan a alguien y entonces creo que estoy especialmente alerta de esos casos”.