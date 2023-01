Por qué no lo llevaron a donde lo pudieran salvar: Gloria Pachón, tras treinta años sin Galán La periodista, viuda de Luis Carlos Galán, lo recuerda luego de tres décadas de su asesinato. Aún y cuando dice no atormentarse con la eterna pregunta, sí queda el la incógnita del porqué del recorrido que tomaron esa fatídica noche. “Al doctor Galán si lo hieren y lo llevan al Hospital de Soacha, no muere”, asegura Pedro Morales, médico que atendió la necropsia.