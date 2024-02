Pay Per View: el caballo colombiano que conquista a la realeza de Catar

No llegamos con la Selección Colombia al Mundial de Catar, pero logramos que ficharan no a una figura del fútbol, pero sí a un caballo, a un percherón gigante de casi 2 metros, con más de 600 hijos regados por ahí, le llegó la hora de la verdad, la realeza catarí le echó el ojo y no hubo nada que hacer: Pay Per View pasó a una mejor vida. Héctor Córdoba cabalgó al ritmo del caballo más grande de Colombia.

“Pay Per View tiene un espíritu una energía, un brillo que le permite no solamente lucirse a la hora del show, sino también salir a pasear, mi hija de tres años se sube y el caballo esté como una mancha paloma o para el show e inclusive llegamos a enseñarle varias cosas de adiestramiento. El adiestramiento se realiza con caballos de sangre caliente, precisamente porque ellos por su capacidad aprenden fácilmente estas cosas, Pay Per View y todos los percherones son de sangre fría y a pesar de eso Pay Per View hoy se arrodilla, hace apoyos a un lado y al otro saludando al público y se monta”.

Dicen que caballo grande ande o no ande, pero Pay Per View, el caballo del que está hablando Paola Portilla no solo anda, también es el percherón más grande de Colombia, el más ganador de todos los tiempos en su raza, es su consentido, el semental de la finca y ahora la joya que acaban de comprar las fuerzas militares de Catar. “¿Paola qué significa para usted? Es mi amigo, mi psicólogo, acá no necesitamos nada cuando estamos con él. Él nos hace la terapia, mi profesor porque a nivel ecuestre aprendí muchísimo de él, el vacío grande va a ser llegar y ver su pesebrera o su potrero vacíos”.

Es un viernes antes de medio día, Paola nos recibe entre la caballeriza y los potreros de su finca, un criadero de caballos percherones, en un pueblito muy cerca de Bogotá. Hace frío y la lluvia se asoma entre las montañas, se le salen las lágrimas porque ese caballo está pocas horas de hacer el viaje más importante y largo de su vida, a tierras árabes, a donde galopa lo mejor de lo mejor, a un lugar a donde solo llegan los campeones.

“Había una foto muy linda mía con Pay Per View, obvio pues yo estatura normal promedia del colombiano y la subí cuando de pronto empezó a sonar y era sencillamente que la foto se había vuelto viral, empecé a hacer vídeos, mi hermana me los editaba, me los arreglaba y los empezamos a subir”, empezó a grabar todo lo que pasaba en su finca, con tan buena suerte que al otro lado del mundo, en Doha, la capital de Catar, las fuerzas militares estaban buscando un caballo grande y se interesaron en Pay Per View.