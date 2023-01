Nuestras canciones al principio sonaban horribles, eran un ensayo y error: Cali y El Dandee

Estos hermanos crecieron en Cali y a pesar de los años que llevan fuera, no se les quita lo caleño. Sobre todo, a Alejandro que tiene el acento intacto. Mauricio es el culpable de pegarle a su hermano menor el gustito por la música.

Se dieron a conocer con “Yo te esperaré”, pero lo que sí no tuvieron que esperar mucho fue el alcance que tendría su primera canción. “Cuando nos invitaron a España por primera vez, nos invitaron a un concierto en una Plaza de Toros con no sé 15 mil personas y literalmente ese día no se escuchaban nuestras voces de lo duro que gritaba la gente y era algo loquísimo para nosotros”.

Publicidad

Después de tanto tiempo, no han perdido la complicidad ni las ganas de hacer música juntos. En parte sigue siendo un pasatiempo que se gozan como cuando eran niños.