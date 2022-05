No podemos callar: el canto de Arelys Henao para que no haya ni un feminicidio más

Durante meses estuvimos pegados al televisor viendo noche tras noche la vida de Arelys Henao. Las dificultades que tuvo que pasar en medio de la pobreza, la escasez, la falta de educación y también el perrenque y la berraquera y las lecciones que le dejaron la guerra, la violencia y el campo, que todavía lleva en el alma. La reina de la música popular en Colombia es mucho más que eso, después de haber enterrado dos mujeres muy cercanas a su corazón, se convirtió en la voz que canta para que no haya ni un feminicidio más. No podemos callar, un himno por la vida.

La novela sobre la vida de Arelys Henao terminó, pero no su carrera. Al contrario, su agenda está a reventar y tiene un disco en el horno. Ella va a aprovechar cada minuto de su éxito para seguir cantando a los corazones rotos, al despecho, al desamor y sobre todo a las mujeres porque su música es poderosa. Arelys sabe que su vida no solo es cantar, a través de sus letras promueve cambios profundos en nuestra sociedad y en las familias para que no tengamos más violencia. Para acabar por fin con el maltrato y para no haya ni un feminicidio más, solo que ella lo dice cantando.