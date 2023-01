“No me interesa ser el más grande sino el mejor”: Mario Hernández El ícono colombiano se quedó huérfano de padre a los 10 años. Ser, de cierta manera, un niño cabeza de familia le dio grandes lecciones, pero sobre todo le enseñó que todo se puede lograr con trabajo arduo, constancia y perseverancia. No le gusta figurar, ni aparentar lo que no es ni lo que no tiene.