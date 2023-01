No hay cárcel pa’ tanta gente: hay prisiones en Colombia con hacinamiento del 400 por ciento En los centros penintenciarios del país no solo se ha perdido la libertad sino la dignidad. Literalmente, no alcanza ni el oxígeno para respirar. En la cárcel de La Guajira, por ejemplo, los reclusos se pelean por un espacio en el techo para colgar su hamaca.