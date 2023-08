Nathalie Jacob es ejemplo de superación: así cambió su vida cuando le extirparon un tumor cerebral

Amarse en la salud y en la enfermedad es una promesa que se hacen la mayoría de las parejas que se casan, sin pensar que algún día tendrán que pasar del dicho al hecho. Una colombiana y su esposo pasaron rápidamente de la luna de miel a enfrentarse a un tumor cerebral que les hizo la vida un ocho. De ser una profesional muy exitosa, Nathalie pasó de repente a tener el cerebro de una niña de 8 años. Desde Los Informantes viajamos hasta un pueblito en Connecticut, en Estados Unidos, para ver cómo esta pareja logró convertir una tragedia en un nuevo comienzo.

“Yo entré a la cirugía y cuando me desperté no podía leer, no podía escribir, no podía sumar dos más dos, no podía parar de reírme porque yo estaba ahí sentada en la cama y no podía ni siquiera escribir mi nombre”. Como si fuera un chiste o una broma, así reaccionó la colombiana Nathalie Jacob cuando se despertó después de una cirugía en el cerebro y empezó a navegar no en aguas calmadas como al norte de Nueva York, sino las complicaciones de un tumor cerebral que le hicieron la vida un ocho.

“Me dan un lápiz y me dicen que escriba mi nombre y yo dibujo un círculo. Me hacen caminar los corredores del hospital y me dicen qué número tiene esa puerta y yo digo “ocho” y así sucesivamente, Me pregunta en qué año naciste, y yo “1800” y en qué año estamos, yo respondo “1980” y por eso el título de mi libro es ‘Ocho: redescubriendo la vida después de un tumor cerebral’”.

Ocho años después de la operación e intrigados por ese ocho misterioso, fuimos hasta su casa, una hora en carro de Nueva York, para ver cómo logró enderezar su vida, no perder nunca el humor y encontrarle un significado a ese número, que, según la numerología, significa un nuevo comienzo y que a ella la convirtió de repente en una niña de 8 años.

Publicidad

Su esposo Simón tiene la nacionalidad y el humor fino de los ingleses, y si ahora se ríe con ella, quedó en shock cuando la vio salir del quirófano adolorida y con la cabeza desorientada y llena de tornillos: “Fue muy impactante al principio”.

Nathalie y Simón se conocieron en una entrevista por teléfono cuando ella era una alta ejecutiva de una nacional de licores y se lo llevó a trabajar con su equipo de mercadeo en San Juan de Puerto Rico. En esa isla se enamoraron, él de la fuerza arrolladora y la inteligencia, de una mujer que hablaba tres idiomas y que tenía una maestría en administración de empresas y había vivido en más de cinco países. Ella de la entrega y la sensibilidad de un hombre que era capaz de componerle canciones como la que le dedicó el día de su matrimonio y que juró amarla en la salud y en la enfermedad.

Con el impulso de esas parejas que navegan juntas hacia el mismo destino, lograron llegar muy lejos en sus carreras, pero un accidente esquiando frenó de repente ese ritmo tan competitivo que llevaba trabajando de una multinacional en otra.