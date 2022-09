Modelos webcam: la intimidad y las zonas grises de un oficio muy controversial

Colombia es una potencia mundial en la industria del ciber sexo. Esa es una realidad que no se puede desconocer y aunque no nos guste, Medellín, Cali y Bogotá son la meca de modelos y estudios. Al menos 150 mil personas viven directa o indirectamente del modelaje webcam. Ojo: el relato de una de las modelos más reconocidas del país no pretende promover el oficio, solo conocer la intimidad, los peligros y las zonas grises de un trabajo muy controversial que no existía hace 30 años y que cada día es más popular.

Una conexión de banda ancha a internet, un computador, una cámara web y alguien dispuesto a casi todo son las herramientas que dan vida a un negocio que movería cada año $600 millones de dólares solo en nuestro país. Somos la segunda Nación con más modelos webcam solo después de Rumania. 100 mil modelos trabajan en este oficio que no está reglamentado en Colombia. Aunque los encuentros son virtuales y no se tocan ni un solo dedo, sí hay una transacción de dinero por sexo y muchos lo señalan como si fuera la prostitución. Un negocio que puede abrir la puerta a la trata, el abuso y a la explotación de menores. Los Informantes habló con una de las modelos más reconocidas de la industria y descubrió las intimidades y las zonas grises de un oficio polémico y muy controversial.