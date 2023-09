Mikhail Krasnov: el ruso que quiere ser alcalde de Tunja y romper con la política tradicional

Mikhail Krasnov tiene los ojos claros, acento eslavo y ganas de ser el alcalde de Tunja. Cree que es un buen presagio que su cumpleaños sea el 6 de agosto, el mismo día que cumple años la ciudad. Los Informantes conoció al profe como le dicen y no es cuento, el ruso se puso de ruana su campaña política.

“La única maquinaria que yo tengo es sumercé, es usted, usted y usted; juntos le vamos a ganar a los de siempre, a toda la plata. ¿Quiénes son los de siempre? Los de siempre son los políticos tradicionales, todos los que ven la política como un negocio es la política tradicional: invertir, sacar”. El candidato ruso que quiere ser alcalde de Tunja les madrugó a sus contendores. Su nombre es Mikhail Krasnov, pero acá es un vecino más, eso sí con un fenotipo poco boyacense. Como es profesor universitario y anda a pie, todo mundo lo llama simplemente ‘el profe’ o así, tal cual, ‘el ruso’.

“¿Ha conocido a más rusos acá? Sí, pero todos son de la construcción, son compatriotas, pero rusos de Rusia no. Vote por Mikhail porque los rusos sí saben construir”. Así que no es un ruso de la construcción, aunque ha hecho de esa broma un eslogan de campaña. Pero basta conocerlo un poco para admitir que tampoco es un ruso caído en paracaídas a la campaña.

“¿A usted le propusieron, o usted decidió, ser candidato a la alcaldía de Tunja? No, no, no, yo decidí esto. ¿Por qué? Porque soy tunjano nacido en el exterior”. No es carreta. Desde hace años Mikhail no solo tiene cédula de ciudadanía colombiana, sino también libreta militar. Además, tiene ruana, esperanzas desmedidas por la Selección Colombia, y sabe dónde ponen las garzas. Atrás dejó Alemania donde estudio economía en la Universidad Humboldt de Berlín, y su ciudad natal Sarátov, en Rusia, donde nació hace 45 años.

“Entonces yo vine por intercambio como un estudiante y toda mi vida en Colombia empezó en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es la pública de Boyacá. ¿Qué le enamoró de Tunja? A estas alturas es difícil de decir, simplemente al tercer día yo escribí el correo a los amigos diciendo que a mí me va a costar salir de este país porque me siento muy a gusto”. Y fue nada más instalarse en Tunja para saber que la llamada ciudad ‘altar de la patria’ cumple años el mismo día que él. Toda una predestinación, dice.

“Quería subir al centro y mi cumpleaños en la alcaldía, arriba, y estaban ahí letras gigantes diciendo “feliz cumpleaños” ¿sí? obviamente yo no pensé que fueran para mí, pero pregunté y que “Tunja cumple el mismo día”, y yo tomé foto y entonces pues se la mandé a mis amigos diciendo así “mire que me hicieron acá en Tunja”. De eso hace ya 15 años, ahora Mikhail es más chimchombiano que muchos.

“Yo soy reservista del Ejército colombiano hasta 2028 y tercera línea. ¿Hace cuánto sacó la cédula? 25 octubre de 2021”. Y no es solo cuestión de papeles. El Profesor siente auténtico respeto y cariño por esta tierrita. Le duele el país.